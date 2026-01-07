Эксперты назвали популярные профессии в 2026 году

В 2025 году на рынке труда началась новая эпоха. После нескольких лет бурного роста компании стали медленнее набирать сотрудников, зарплатная гонка замедлилась, а соискатели стали активнее. В «Авито Работе» рассказали, какие специалисты будут востребованы в ближайшее время.

Востребованные профессии

Рынок труда динамично меняется под воздействием технологий, экономики и демографии. Однако в некоторых сферах дефицит кадров останется острым. В 2025 году по-прежнему будут нужныРоссия квалифицированные рабочие и инженеры для промышленности, сельского хозяйства, строительства, IT и кибербезопасности. Также сохранится спрос на специалистов в логистике, ЖКХ и ритейле.

Лидерами по спросу на рынке труда останутся специалисты производственной сферы, такие как операторы станков, слесари и токари. В строительной отрасли будут востребованы сварщики и монтажники. В сфере транспорта и логистики останутся актуальными водители-экспедиторы и сотрудники складских помещений. Среди линейного персонала по-прежнему будут востребованы продавцы и администраторы.

Востребованные профессиональные навыки

Работодатели все чаще ждут от кандидатов конкретных навыков и знаний, которые становятся важнее стажа и уровня образования. В рамках навыкоцентричной модели участники рынка труда будут быстрее совпадать по ожиданиям и находить друг друга. Компании будут выдвигать конкретные требования к специалистам, а кандидаты будут точнее формулировать описание своих преимуществ и компетенций.

По данным «Авито Работы», соискатели стали чаще говорить в резюме о том, что они обучались на офлайн-курсах, мастер-классах и тренингах, что подтверждает стремление к непрерывному развитию и повышению квалификации. И сами работодатели активно предлагают корпоративное обучение, образовательные программы, курсы и другие варианты подготовки и переподготовки.

Для представителей любой профессиональной сферы растет необходимость цифровых компетенций, и в ближайшем будущем навыки работы с ИИ перейдут из разряда желательных в обязательные. В число базовых, в частности, можно включить умение составлять промпты — запросы и инструкции для нейросетей — и контролировать качество ответов, интегрировать ИИ-инструменты в рабочие процессы и критически оценивать результаты.

Новые профессии

Цифровизация и автоматизация меняют рынок труда. На стыке технологий и человеческих навыков возникают новые профессии. Работодатели активно ищут слесарей по обслуживанию роботизированных систем, операторов сварочных дронов, специалистов по машинному обучению и инженеров-робототехников.

Гибридные профессии набирают популярность. Логистам теперь необходимо анализировать данные, биологам — уметь программировать для работы в биоинформатике, а врачам — разбираться в кибербезопасности и применять носимые устройства для персонализированного лечения. Будущее рынка труда также будет зависеть от зеленой энергетики, экологии и биотехнологий.

