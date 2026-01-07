Штрафы за перевозку детей без детских кресел увеличатся вдвое

С 9 января в России увеличатся штрафы за перевозку детей без автокресла или других удерживающих устройств. Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил для водителей в конце декабря 2025 года.

Поправки внесены в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Теперь за отсутствие автокресла будут наказывать:

водителей — штраф вырастет с 3 до 5 тысяч рублей;

должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей;

юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.

Для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит 50 тысяч рублей. Это в десять раз больше, чем для обычных граждан.

В России водителей временно ввезенных автомобилей начнут штрафовать за неправильную тонировку. Это касается машин, которые ввозятся из-за рубежа для личного использования на короткий срок без регистрации в ГИБДД. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

