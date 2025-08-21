Эксперты Новосибирского педуниверситета раскритиковали «домашние задания»

С 1 сентября 2025 года, согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации № 704, строго регламентируется время на выполнение домашних заданий школьниками: от одного часа — для первоклассников, до 3,5 часов — для учеников старших классов. Как сделать, чтобы задания требовали немного времени, но при этом были эффективными, рассуждают эксперты Новосибирского государственного педагогического университета.

Неоспоримый факт: в последние годы школьники тратят огромное количество времени на «домашку», однако количество потраченного времени не переходит в качество знаний, ведь большинство ребят находят готовые решения в интернете. С появлением искусственного интеллекта проблема стала еще глубже.

— Решение уравнений и задач, подготовка эссе и рефератов, составление презентаций превращаются просто в уроки чистописания из интернета в тетрадь. Это большая проблема, которую видят не только учителя, но и родители, и сейчас нередки случаи, когда репетитора нанимают не для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а просто чтобы он контролировал процесс выполнения ребенком домашнего задания, — комментирует и.о. директора Института естественных и социально-экономических наук НГПУ Наталья Валерьевна Кандалинцева.

Пока старшеклассники бездумно переписывают гигабайты информации, ученики начальной школы теряют мотивацию учиться из-за слишком объемных домашних заданий.

— В начальной школе домашние задания нацелены не столько на усвоение и закрепление материала, сколько на формирование навыка самостоятельных действий, планирования своего времени и учебного пространства. Для младших школьников домашняя работа — это их первая трудовая деятельность, и в контексте этого учителю важно давать ребенку такой объем, который реально выполнить в течение времени, предусмотренного СанПиН (нормы из приказа № 704 им соответствуют), — сообщает профессор кафедры коррекционной психологии и педагогики Института детства НГПУ Рубен Оганесович Агавелян.

Как отмечает директор Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Ольга Михайловна Хлытина, если учитель качественно провел урок и основная информация детьми усвоена в классе, то домашнее задание будет для них посильным, без самостоятельного изучения сложных тем. В идеале ученик должен тратить на домашнюю работу не больше трети того времени, что было потрачено на уроке, то есть не более 10-15 минут по одному предмету, при этом важно предлагать ученикам такие задания, которые направляют его на поиск, исследовательскую работу, самостоятельным выводам.

— Учитель на то и учитель, что он может придумать домашнее задание, которое будет и интересным, и посильным, и — самое главное! — показывать, зачем этот урок был, где можно применить полученные знания, умения, — поясняет Ольга Михайловна. — Например, по истории можно зубрить даты и параграфы, а можно выяснить, в честь каких исторических личностей или значимых событий названы улицы города. Или расспросить старших родственников о том времени, когда они сами были детьми и ходили в школу. Или найти в домашней библиотеке книгу, которую любили мама, папа или бабушки-дедушки и которая тоже поможет понять то время, которое изучается.

Вопросы снижения нагрузки на школьников и обсуждение форматов домашнего задания для повышения его эффективности будут рассматриваться в сентябре в Государственной Думе.

