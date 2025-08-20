Рекламодателям

«Как они потом будут сдавать ЕГЭ»: родители новосибирских школьников не верят в снижение учебной нагрузки

  • 20/08/2025, 15:00
Автор: Мария Гарифуллина
В старших классах у детей, которые хорошо учатся, практически не остается свободного времени

С 1 сентября 2025 года в российских школах для учащихся 1-9 классов вводятся новые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП), которые, среди прочего, направлены на сокращение учебной нагрузки. О том, что нагрузка в школах чрезмерна уже давно говорят ученики, их родители, психологи и многие учителя. Новость об изменениях, казалось бы, должна всех обрадовать. Но опросы показывают, что пока этого не произошло. Infopro54 поговорил с жителями Новосибирска, чьи дети учатся в начальных, средних и старших классах.

Самыми легкими считаются 1-й и 2-й классы: предметов там не много, домашние задания минимальны, и подготовкой к ВПР никого не пугают. Но у многих семей и начальные классы детей прошли с  многочасовым сидением за «домашкой».

— Всё зависит от учителя, это хорошо известно всем родителям. В 1-м классе домашние задания вообще запрещены. А многие учителя их задают и в довольно больших объемах. У дочери первая учительница не просто задавала отработку букв в прописи и решение примеров, а еще и рисунок какой-нибудь, поделку, стихотворение наизусть. И, наверное, это само по себе не страшно, хоть мы и тратили по два часа в день на домашние задания. Плохо другое: учитель очень резко и грубо стыдила тех детей, которые что-то не выполняли. Оценки в 1-м классе тоже запрещены, но это не мешало ей ставить двойки устно. Постоянно в классе кто-то ревел после такого учения. У сына учительница совсем другая. Она и нормы соблюдает, и домашнее задание уже во 2-м классе задавала в разумных, не страшных для ребенка объемах. Исходя из личного опыта и опыта родственников и знаковых, я уверена, что и новые решения могут остаться просто словами на бумаге. Потому что какие-то учителя продолжат действовать по принципу «я знаю лучше, как учить детей», — говорит мама двух детей  Елена.

В средней школе нагрузка на детей сильно возрастает. Больше становится предметов, и объем домашних заданий увеличивается кратно. И часто уже в 5-м и 6-м классе начинаются разговоры об ОГЭ и ЕГЭ. То есть растет не только нагрузка, но и уровень стресса.

— Если честно, когда дочь пошла в 9-й класс, я уже завидовала родителям троечников. Мне кажется, им жилось гораздо проще, чем нам. Дочь — отличница, очень мотивирована. Олимпиады, высокие результаты на всех ВПР, контрольных, ОГЭ — это всё про нее. Минимум свободного времени, недосып и постоянный стресс, хоть и умело скрываемый. Призывы к пофигизму не срабатывали, разговоры о  том, что одна тройка или четверка за домашку или самостоятельную — это не трагедия, вызывали только слезы и раздражение. В нашем случае нагрузка колоссальная. И учителя только поддерживают ее в этом: быстрее, выше, сильнее. Я не верю, что школы и учителя возьмут вот так разом и снизят нагрузку. Но если такое произойдет, это будет очень хорошо, — рассказывает мама десятиклассницы Ольга.

О снижении нагрузки на финишной прямой – в 10-м и 11-м классах никто даже не говорит. В этих классах школьники, которые хотят поступить в вуз, учатся постоянно, без выходных. Почти у всех кроме школьных уроков и «домашки» есть еще репетиторы и подготовительные курсы.

— Сын в этом году идет в 11-й класс. Я знаю, что для всей семьи это будет непростой год. Проходила уже такое со старшими детьми. Все же видят, что происходит с ЕГЭ. Экзамены становятся сложнее, высшее образование все более недоступным. Заявляя о уменьшении школьной нагрузки, никто из чиновников не говорит о пересмотре подходов к ЕГЭ. Если и правда представить себе, что школы станут гуманней и уменьшат количество контрольных и объем домашней работы, то возникает вопрос: как дети будут сдавать ЕГЭ, — говорит мама трех детей Ирина.

Ключевые изменения, которые вступают в силу 1 сентября 2025 года, включают установление единых для всех школ РФ годовых норм учебной нагрузки. Например, для 1 класса это 693 часа, для 5 класса — 1120 часов, а для 9 класса — 1294 часа. Также строго регламентируется время на выполнение домашних заданий: в 1 классе его не должно быть, во 2-3 классах — не более 1,5 часов в день, в 4-5 классах — до 2 часов, в 6-8 классах — до 2,5 часов, а в 9-11 классах — до 3,5 часов. Кроме того, сокращается количество контрольных и проверочных работ — их объем не должен превышать 10% от общего учебного времени. Некоторые предметы претерпели изменения: обществознание будет изучаться с 8 класса, а не с 5-го, как раньше. Цель этих мер — снизить чрезмерную нагрузку на школьников, предотвратить их переутомление и стресс, а также унифицировать учебный процесс по всей стране.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске стало больше частных школ, и спрос на их услуги тоже растет.

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : образование ЕГЭ


