Мотоциклы и мопеды предлагают пустить на выделенные полосы в Новосибирске

В Госдуме подготовили законопроект, который предлагает разрешить мотоциклистам, владельцам мопедов и транспорту для перевозки инвалидов и детей с ограниченными возможностями использовать выделенные полосы для общественного транспорта. Документ уже направлен в правительство для получения отзывов. Об этом сообщил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в своем Telegram-канале 20 августа.

Законопроект предлагает изменить статью 12.17 КоАП РФ. Согласно поправкам, водители мотоциклов и мопедов смогут ездить по выделенным полосам без штрафов.

Депутат объяснил, что это поможет снизить число аварий. Мотоциклисты часто вынуждены лавировать в плотном потоке, что раздражает других водителей и может привести к ДТП.

— Стоит также отметить, что длительное нахождение в пробках далеко не самым лучшим образом сказывается на настроении и состоянии здоровья инвалидов. Поэтому допуск перевозящих их авто на выделенку — это объективная необходимость, — отметил Нилов.

