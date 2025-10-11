Объекты транспортной инфраструктуры Новосибирской области проверят на уязвимость

В Новосибирске объявлен аукцион на выполнение работ по проведению дополнительной оценки уязвимости сооружений, расположенных на дорогах общего пользования Новосибирской области и разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит провести дополнительную оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 33 мостовых сооружений и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области. Также в перечне работ значится разработка планов обеспечения транспортной безопасности 38 искусственных сооружений.

Работы должны выполняться в два этапа: I этап — с даты заключения контракта до 10 декабря 2025 года, II этап — с 11 декабря 2025 года до 3 апреля 2026 года.

Начальная цена контракта — 10,9 млн рублей (3,3 — на первом этапе и 7,6 — на втором). Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области.

