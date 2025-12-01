Эксперты ожидают значительный рост рынка ипотеки в следующем году

Согласно предварительным оценкам ВТБ, в 2026 году в России ожидается увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов примерно на 25%, что в денежном эквиваленте составит около 5,3 триллиона рублей. Соотношение между государственными программами и рыночными предложениями станет более сбалансированным и достигнет приблизительного равенства. Такой прогноз был озвучен Алексеем Охорзиным, старшим вице-президентом, руководителем департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, в преддверии 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Российский рынок ипотечного кредитования постепенно восстанавливается, следуя за тенденцией снижения ключевой ставки. Эксперты финансового учреждения ожидают, что до конца текущего года активность заемщиков на рынке недвижимости будет демонстрировать высокие показатели, с традиционным всплеском в декабре.

Во второй половине 2025 года прогнозируется объем продаж ипотеки на уровне около 2,7 триллиона рублей, что на треть превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Однако, по итогам всего года, эксперты прогнозируют снижение на 13% по сравнению с прошлым годом, что объясняется спадом в первом полугодии. Общий объем оценивается в 4,2 трлн рублей.

Рост сдерживается высокими процентными ставками по рыночным ипотечным продуктам. Основной объем продаж формируется за счет госпрограмм, на которые, по мнению аналитиков, придется три из четырех сделок в 2025 году. Кроме того, россияне все еще предпочитают вкладывать средства в депозиты с повышенными процентными ставками, получая ощутимый пассивный доход.

Алексей Охорзин отметил, что ожидаемая многими программа рефинансирования вряд ли существенно повлияет на рынок, так как доля кредитов, выданных по пиковым ставкам, не так велика.

После того, как будут определены окончательные параметры «семейной ипотеки» и новые требования к подтверждению доходов заемщиков, эксперты банка планируют скорректировать свой прогноз на 2026 год.