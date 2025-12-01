Билет в ледовый городок Новосибирска снова подорожает

Организаторы аттракциона «Ледовый городок на Михайловской набережной» объявили цены на сезон 2025–2026 года. Стоимость билетов снова вырастет. Для взрослого посетителя (от 15 лет и старше) посещение городка обойдется в 700 рублей, для ребенка (от 4 до 14 лет включительно) — 600 рублей, говорится в социальных сетях аттракциона.

Согласно условиям контракта, заключенного с ИП Машаров С. В., ледовый городок на Михайловской набережной откроется 30 декабря и будет работать до 10 марта 2026 года. Мэрия Новосибирска определила концепцию оформления городка как «Путь к Оби». Она будет выполнена в морской тематике. В комплекс аттракционов войдут ледовые скоростные спуски разной высоты, ледяные чаши для малышей, ледяной лабиринт, игровые арт-объекты и фотозоны.

Стоит отметить, что цены на билеты в ледовый городок стабильно растут уже несколько лет. Год назад взрослый билет стоил 600 рублей, детский — 500. В 2024 году цены были 450 рублей за взрослый и 350 за детский. Ещё раньше билеты стоили 350 и 250 рублей соответственно. Уже в прошлом году горожане выражали недовольство стоимостью билетов.

— Билеты дорогие, плюс большие очереди на горки. В итоге в лучшем случае за час удается скатиться несколько раз. Если на улице холодно, то на этом посещение городка заканчивается. Кроме того, дети в принципе устают стоять в очереди и все впечатление от городка теряется. В прошлом году мы с семьей сходили на аттракцион один раз. Потом дети отказались. Хотя в предыдущие годы мы ездили довольно часто, — рассказал Infopro54 отец троих детей Александр.

Жительница Новосибирска Елена поделилась опытом и пояснила, что их семья предпочитает ездить в городок самом начале января, когда большинство горожан еще сидит за праздничными столами. В это время практически нет очередей и можно покататься в удовольствие. При этом она также отметила, что цены на посещение «кусаются».

— Мы ездим всей семьей, двое детей, плюс берем детей сестры. Покупка билета, плюс перекус, горячие напитки, где также растет ценник, получатся накладно, — говорит Елена.

В социальных сетях многие писали, что из-за дороговизны они уже несколько лет не посещают ледовый городок.

