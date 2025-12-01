В Новосибирском театре оперы и балета ожидается смена гендиректора

В НОВАТе ожидаются кадровые изменения: Ара Карапетян планирует уйти с должности генерального директора. Информация об этом активно обсуждается в кулуарах в театральном сообществе Новосибирска. Официальных подтверждений этой рокировке пока нет. В едином государственном реестре юридических лиц тоже нет изменений (у организации есть пять дней, чтобы внести корректировки).

— По предварительной информации, новым директором театра могут назначить Айрата Тухватуллина. Выпускник продюсерского факультета ГИТИСа в настоящее время возглавляет Нижегородскую оперу. По некоторым сведениям, он специализируется на кризисном менеджменте, за два-три года наводя порядок в театральных коллективах, — сообщает издание «Новая Сибирь».

Обсуждают еще две кандидатуры: Вячеслав Стародубцев, исполняющий обязанности ректора Новосибирской консерватории, и Михаил Симонян, заместитель министра культуры Новосибирской области, ранее советник губернатора.

В девяностые и нулевые годы Ара Карапетян был известен как дирижер, а в последние годы стал театральным менеджером. В 2013 году он был назначен гендиректором Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, в 2016-м — арт-директором Большого театра Харбина и Тяньцзиня, в 2017-м — директором Камерного музыкального театра им. Покровского, в 2018-м возглавил НОВАТ. До него обязанности гендиректора исполняла Снежана Любарь.

Ранее редакция сообщала о том, что у бывшего худрука НОВАТа Владимира Кехмана прошли обыски.