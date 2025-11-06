Эксперты рассказали, где в Новосибирске много фальсифицированной молочки

Фальсификат остается серьезной проблемой для рынка молочной продукции. На съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока это назвали одним из ключевых вызовов для отрасли в СФО.

По мнению экспертов, основными каналами сбыта такой продукции в настоящее время являются неорганизованная торговля, госзакупки для социальных учреждений и сектор HoReCa.

— Существенная доля фальсификата приходится на неорганизованный сектор, рынки и мелкие магазины в деревнях. Там продается весовой товар, происхождение которого трудно проследить. И там доля фальсификата, скорее всего, очень высока. Думаю, что больше половины. Что касается сетевых магазинов, то он стараются честно писать, если это спред, то это спред. А основной канал — это все-таки госзакупки и HoReCa. В общепите большинство заведений уже ушли от масла, все перешли на спреды, маргарины. Конечно, масло невыгодно стало. То же самое с сырами, — сообщил Infopro54 председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Особую тревогу у специалистов вызывает ситуация с поставками в детские сады, школы, больницы. Госзакупки, по оценкам экспертов, стали основным каналом для недобросовестных продавцов.

— В этих каналах активно действуют недобросовестные продавцы. Потому что очень легко зарегистрировать площадку. И на основании ФЗ-44, там выигрывает тот, кто даст меньшую цену. Когда начинаешь разбираться, почему такая цена, допустим, 59 рублей литр молока (что сопоставимо с ценой сырого молока) то там явно видно, что это фантомные площадки. Молоко там закупается где-то в другом регионе, за 3000 километров везется, такого не бывает в принципе. Решить проблему можно совместными усилиями с ФАС и Россельхознадзором, но для этого нужна политическая воля на региональном уровне, — говорит Игорь Елисеенко.

Генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артём Белов подтверждает, что проблема фальсификата в госзакупках носит региональный характер и ее можно решить. В некоторых регионах эта задача решается.

— Генеральные правила, они плюс-минус везде одинаковые. Есть определенные вопросы, которые нужно приводить в порядок, оптимизировать. Но, по большому счету, вопрос решения проблемы фальсификата в госзакупках, это во многом вопрос усилий в регионах по наведению порядка, — отмечает Артем Белов.

Эксперты считают, что ключевая проблема заключается в том, что потребителей вводят в заблуждение. Спреды, сырные продукты имеют право на существование, с точки зрения российского законодательства, безопасны. Но это не сыр, и это не масло. Там нет молочного жира, а, значит, и ожидаемой пользы.

