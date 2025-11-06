Рекламодателям

Эксперты рассказали, где в Новосибирске много фальсифицированной молочки

  • 06/11/2025, 13:17
Автор: Мария Гарифуллина
Эксперты рассказали, где в Новосибирске много фальсифицированной молочки
Производители продолжают продавать под видом масла и сыра другие продукты

Фальсификат остается серьезной проблемой для рынка молочной продукции. На съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока это назвали одним из ключевых вызовов для отрасли в СФО.

По мнению экспертов, основными каналами сбыта такой продукции в настоящее время являются неорганизованная торговля, госзакупки для социальных учреждений и сектор HoReCa.

— Существенная доля фальсификата приходится на неорганизованный сектор, рынки и мелкие магазины в деревнях. Там продается весовой товар, происхождение которого трудно проследить. И там доля фальсификата, скорее всего, очень высока. Думаю, что больше половины. Что касается сетевых магазинов, то он стараются честно писать, если это спред, то это спред. А основной канал — это все-таки госзакупки и HoReCa.  В общепите большинство заведений уже ушли от масла, все перешли на спреды, маргарины. Конечно, масло невыгодно стало. То же самое с сырами, — сообщил Infopro54 председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Особую тревогу у специалистов вызывает ситуация с поставками в детские сады, школы, больницы.  Госзакупки, по оценкам экспертов, стали основным каналом для недобросовестных продавцов.

— В этих каналах активно действуют недобросовестные продавцы. Потому что очень легко зарегистрировать площадку. И на основании ФЗ-44, там выигрывает тот, кто даст меньшую цену. Когда начинаешь разбираться, почему такая цена, допустим, 59 рублей литр молока (что сопоставимо с ценой сырого молока) то там явно видно, что это фантомные площадки. Молоко там закупается где-то в другом регионе, за 3000 километров везется, такого не бывает в принципе. Решить проблему можно совместными усилиями с ФАС и Россельхознадзором, но для этого нужна политическая воля на региональном уровне, — говорит Игорь Елисеенко.

Генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артём Белов подтверждает, что проблема фальсификата в госзакупках носит региональный характер и ее можно решить. В некоторых регионах эта задача решается.

— Генеральные правила, они плюс-минус везде одинаковые. Есть определенные вопросы, которые нужно приводить в порядок, оптимизировать. Но, по большому счету, вопрос решения проблемы фальсификата в госзакупках, это во многом вопрос усилий в регионах по наведению порядка, — отмечает Артем Белов.

Эксперты считают, что ключевая проблема заключается в том, что потребителей вводят в заблуждение. Спреды, сырные продукты имеют право на существование,  с точки зрения российского законодательства, безопасны. Но это не сыр, и это не масло. Там нет молочного жира, а, значит, и ожидаемой пользы.

Ранее редакция сообщала, что поголовье молочных коров в Новосибирской области сократилось на 6%.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

1 641

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : фальсификат молочная продукция


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Особые выплаты получают 160 пенсионеров Новосибирской области
6/11/25 15:00
Общество
Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 83 тысячи рублей
6/11/25 14:00
Общество
Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя раскритиковала введение новых штрафов в ЖКХ
6/11/25 13:30
Власть
Эксперты рассказали, где в Новосибирске много фальсифицированной молочки
6/11/25 13:17
Бизнес Общество
Более трем тысячам подростков запретили арендовать самокаты в Новосибирске
6/11/25 12:00
Бизнес Город Общество
Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта
6/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирской области число молочных коров сократилось на 6,2 тысячи голов
6/11/25 10:00
Агропром Бизнес Общество
По внедрению ИИ в строительстве Сибирь находится в роли догоняющего
6/11/25 9:00
Недвижимость Рынки
Водителю, виновному в гибели двухлетнего малыша в Новосибирске, вынесли приговор
6/11/25 8:30
Происшествия
Управлять новосибирской «Мегой» будет «Велес Менеджмент»
5/11/25 19:14
Бизнес
В Новосибирске прогнозируют резкое потепление к выходным
5/11/25 18:30
Общество
Более 10 тысяч новосибирцев занизили цену своих квартир и недоплатили налоги
5/11/25 18:00
Власть Недвижимость
Новосибирск принимает Сибирский агропромышленный форум
5/11/25 17:44
Власть
В России зарегистрировали товарные знаки «Спрайт» и «Кока-Кола»
5/11/25 17:30
Общество
Спрос на автомобили с пробегом в октябре в Новосибирске побил годовой рекорд
5/11/25 17:00
На трассе «Иртыш» под Новосибирском скорость движения увеличится до 120 км\ч
5/11/25 16:30
Власть Транспорт
Педагогические вузы в России увеличат набор абитуриентов по целевому приему
5/11/25 16:00
Власть Образование Общество
Бывший замминистра природы Новосибирской области возглавил министерство в Забайкалье
5/11/25 15:45
Отставки и назначения
Места для предпринимателей на кладбищах Новосибирска разыграют на торгах
5/11/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Туристы заплатили за пребывание в Новосибирске почти 72 млн рублей
5/11/25 14:30
Бизнес Власть Город Туризм
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять