Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя раскритиковала введение новых штрафов в ЖКХ

С 6 ноября во всех российских регионах, включая Новосибирскую область, начинают действовать штрафы за несоблюдение требований при подготовке к отопительному сезону. Для юрлиц (УК, теплоснабжающие организации и т.д.) они составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц (руководители муниципалитетов, владельцы теплосетей и пр.) — от 5 до 10 тысяч рублей.

Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя сомневается, что штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону помогут стимулировать соблюдение норм. По её мнению, системы жизнеобеспечения должны быть государственными.

— ЖКХ надо финансировать из бюджета по факту, причём установить жёсткий общественный контроль за расходованием бюджетных средств. И конечно, гнать поганой метлой из системы ЖКХ все концессии, этих пиявок которые, не выполняя необходимых работ, тянут из бюджета немалые деньги. И пока это не будет сделано, предотвратить аварии будет невозможно. И никакие штрафы не помогут, — сказала она изданию Om1 Новосибирск.

Напомним, 15 октября мэрия сообщила, что в Новосибирске подключили к теплу все 8 323 многоквартирных дома. По словам начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Зайкова, 99,7% жилых домов города получили отопление вовремя. Отклонение составило всего 26 домов, что в 10 раз меньше, чем год назад. Сложности возникли в домах, где управляющие организации не смогли спланировать свою работу.

Стоит отметить, что по данным «Новосибирской теплосетевой компании» (НТСК, входит в группу компаний СГК), протяженность устаревших тепломагистралей в городе сократилась на 13%, а время устранения неполадок уменьшилось в два раза. Дмитрий Перязев, генеральный директор АО «СГК – Новосибирск», отмечал, что за период с 2022 по 2025 годы, на сумму инвестиций в 27,1 млрд рублей, энергокомпания произвела замену, строительство и ремонт 232 км тепловых сетей в городе.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска получил представление от прокуратуры за отопление.