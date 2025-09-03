Эксперты рассказали о предпочтениях российских зумеров в форматах работы

Топ-3 популярных у зумеров форматов занятости в России: подработка, частичная/временная занятость, удалённый график.

Аналитики hh.ru сообщили, что самые молодые соискатели (14–17 лет) предпочитают свободное посещение (20%) и гибридный график (18%), а лишь 4% выбирают офисную работу.

Кандидаты 26–29 лет чаще выбирают гибридный график (20%) и удалёнку, но лояльность к офису у них растёт (16%), а свободное посещение их меньше интересует (14%).

Зумеры избегают работы в компаниях из-за отсутствия чётких требований (73%), переработок (64%), негативных отзывов сотрудников (57%) и неэтичного общения на интервью (55%).

Как сообщает «Горсайт», молодых специалистов отпугивают «серая» зарплата, неоформленная работа, высокая текучесть кадров (38%) и запрет на удалёнку или гибкий график (35%).

Ключевые факторы при выборе работы для молодых соискателей из Новосибирской области: стабильность и надёжность компании (62%), комфортная атмосфера и отзывчивая команда (54%), конкурентная зарплата (52%) и баланс между работой и личной жизнью (52%). Важны также честность и открытость в общении с руководством (41%). Наименее значимы глобальные цели компании (7%) и экологическая повестка (2%).

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск находится в лидерах по количеству трудоголиков в России. Во многих случаях трудоголизм имеет не финансовую, а психологическую подоплёку.