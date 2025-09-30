Эксперты Сибирского ГУ ЦБ рассказали о способах мошенничества через мессенджеры

Жители Новосибирской области продолжают жаловаться на мошенников, которые «работают» в мессенджерах. Злоумышленники применяют социальную инженерию и искусственный интеллект для кражи денег и личных данных. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ. Эксперты банка назвали наиболее распространенные схемы мошенничества:
Эксперты также дали рекомендации, как распознать мошенника в мессенджере:
— Мошенники стали использовать сложные технологии, включая искусственный интеллект, для имитации голосов. Помните, если во время звонка речь идет о деньгах, кодах или установке приложений — это признак мошенничества. Не отвечайте на звонки от неизвестных номеров. Если человек через социальные сети или мессенджеры просит помочь деньгами, задайте вопрос, ответ на который знает только этот человек, а лучше перезвоните сами по известному вам номеру телефона и уточните информацию. Если вы распознали мошенника, немедленно прекратите разговор, — напомнила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.
Ранее редакция сообщала о том, что ы Новосибирском зоопарке опасаются активизации мошенников. После трагедии люди из разных уголков страны и даже из-за границы выразили готовность помочь зоопарку.
