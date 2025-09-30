Эксперты Сибирского ГУ ЦБ рассказали о способах мошенничества через мессенджеры

Жители Новосибирской области продолжают жаловаться на мошенников, которые «работают» в мессенджерах. Злоумышленники применяют социальную инженерию и искусственный интеллект для кражи денег и личных данных. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ. Эксперты банка назвали наиболее распространенные схемы мошенничества:

Преступники выдают себя за сотрудников банков, полиции или службы поддержки «Госуслуг». Они говорят, что вашим деньгам грозит опасность, и просят перевести их на «безопасный счет» или сообщить коды из SMS. Учтите, что настоящие представители этих организаций никогда не звонят через мессенджеры и не требуют переводить деньги или сообщать коды.

Злоумышленники звонят от лица операторов связи и говорят, что нужно «продлить договор» или «заменить SIM-карту». Они просят вас продиктовать код из SMS для подтверждения вашей личности. На самом деле этот код дает им доступ к вашему аккаунту на «Госуслугах», где они могут взять микрозаймы или кредиты. Важно помнить: SIM-карты не имеют срока действия и не требуют продления.

Мошенники применяют искусственный интеллект для создания голосовых дипфейков. Они звонят, имитируя голос друга, родственника, коллеги или начальника, и просят срочно перевести деньги якобы для помощи в сложной ситуации — например, при ДТП или болезни. Всегда перепроверяйте такие просьбы по телефону или при личной встрече.

Эксперты также дали рекомендации, как распознать мошенника в мессенджере:

Создают срочность: «Ваш аккаунт взломают через час», «Счет заблокируют через 10 минут», «Немедленно переведите деньги».

Просят сообщить коды из SMS.

Знакомые и коллеги обращаются только через мессенджер.

Звонки от госорганов и организаций поступают через мессенджер.

— Мошенники стали использовать сложные технологии, включая искусственный интеллект, для имитации голосов. Помните, если во время звонка речь идет о деньгах, кодах или установке приложений — это признак мошенничества. Не отвечайте на звонки от неизвестных номеров. Если человек через социальные сети или мессенджеры просит помочь деньгами, задайте вопрос, ответ на который знает только этот человек, а лучше перезвоните сами по известному вам номеру телефона и уточните информацию. Если вы распознали мошенника, немедленно прекратите разговор, — напомнила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Ранее редакция сообщала о том, что ы Новосибирском зоопарке опасаются активизации мошенников. После трагедии люди из разных уголков страны и даже из-за границы выразили готовность помочь зоопарку.