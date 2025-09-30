В Новосибирске началась подготовка фонтанов к зиме

С 1 октября в Новосибирске перестанут работать фонтаны в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и в парке «Берёзовая роща». Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.
Фонтаны будут отключены в рамках планового завершения сезона. После того как вода будет спущена, специалисты начнут подготовку объектов к зиме. Комплекс мероприятий включает промывку и продувку трубопроводных систем, чтобы предотвратить их замерзание, а также механическую очистку чаш фонтанов.
Сезон работы фонтанов в городе обычно начинается в мае и продолжается до конца сентября. Своевременная подготовка их к зимнему периоду помогает сохранить инфраструктуру и обеспечивает бесперебойный запуск фонтанов весной следующего года.
По информации департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, в Новосибирске работают около 180 фонтанов.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году фонтаны в столице Сибири заработали 26 апреля. Причиной стал ранний приход тепла.
Источник фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru