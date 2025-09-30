В Новосибирске началась подготовка фонтанов к зиме

С 1 октября в Новосибирске перестанут работать фонтаны в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и в парке «Берёзовая роща». Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Фонтаны будут отключены в рамках планового завершения сезона. После того как вода будет спущена, специалисты начнут подготовку объектов к зиме. Комплекс мероприятий включает промывку и продувку трубопроводных систем, чтобы предотвратить их замерзание, а также механическую очистку чаш фонтанов.

Сезон работы фонтанов в городе обычно начинается в мае и продолжается до конца сентября. Своевременная подготовка их к зимнему периоду помогает сохранить инфраструктуру и обеспечивает бесперебойный запуск фонтанов весной следующего года.

По информации департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, в Новосибирске работают около 180 фонтанов.

«Каскад» в Первомайском сквере — старейший фонтан Новосибирска. Его строительство началось в 1934-м, а запуск состоялся в 1935 году.

Фонтан у театра «Глобус» стал первым светомузыкальным в городе. Он заработал к 100-летию Новосибирска.

«Мишка» в Первомайском сквере — самый маленький фонтан Новосибирска. Его чаша вмещает около 15 кубометров воды.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году фонтаны в столице Сибири заработали 26 апреля. Причиной стал ранний приход тепла.