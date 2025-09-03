Новосибирцам рассказали о реальных ценах и сложностях поездки в Китай

С 15 сентября из Новосибирска можно улететь в Китай без визы. Однако за этой новостью скрывается жёсткая реальность: в Китае всё работает по правилам, российские карты не принимаются даже в супермаркетах. Туристы могут столкнуться с проблемами оплаты связи, а также покупок на улицах Пекина.
В сети уже можно встретить подробные гайды, как съездить в Китай и какие расходы ждут туристов. Важно понимать: до 15 сентября 2025 года для въезда в Китай по-прежнему требуется виза — только после этой даты для поездки будет достаточно обычного загранпаспорта. До этого момента — никаких льгот. А вот после — начинается новая эра. Однако экономия на визе не отменяет остальные траты, выяснил Atas.info.
Групповой тур в КНР на двоих сегодня стоит от 130 тысяч рублей (перелёт, проживание, питание). Классический маршрут (Пекин, Шанхай на 7 дней) — от 105 тысяч. Более амбициозные программы (Тибет, Юньнань, Гуйчжоу) — от 200 тысяч. Самостоятельная поездка требует отдельных расчётов.
Еда: в ресторанах — как в Москве, три блюда на двоих — около 2000 рублей, в кафе — 350-500 рублей. Продукты в магазинах дороже: молоко — 133 рубля, рис — 77, картофель — 66.
Поездки в отдалённые регионы дешевле, но дорога компенсирует экономию. К наиболее популярным у туристов относятся следующие маршруты:
Безвизовый режим — это не только удобство, но и сдвиг в геополитике и экономике. Китай не любит импровизаций, поэтому путешественникам следует быть готовыми к дисциплине, QR-кодам и отсутствию привычных сервисов. Тем, кто рассчитывает на «всё включено» и обслуживание на русском языке, лучше остаться дома.
Ранее редакция сообщала о том, что большинство иностранных туристов приезжают в Новосибирск без детей. Город популярен у пар и одиночек.
