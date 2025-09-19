Вызовы производства иммунобиологических препаратов обсудят в Новосибирске

Разработку лекарства против бешенства, влияние мРНК-технологий на производство иммунобиологических препаратов, а также актуальные аспекты лекарственного обеспечения страны и импортозамещения обсудят участники экспертной дискуссии «Современные вызовы производства иммунобиологических препаратов» на форуме OpenBio.

По словам руководителя «Центра синтетической биотехнологии» Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Василия Степаненко, который выступит модератором экспертной сессии, помимо докладов по антирабическим препаратам (препаратам от бешенства), будут рассмотрены нынешние методики производства иммунобиологических препаратов. А также участники обсудят влияние технологии мРНК.

— Думаю, в какой-то степени это перевернет отрасль, потому что вакцины – это лишь маленькая толика того, к чему могут быть применены эти технологии и в производстве иммунобиологических препаратов у мРНК очень большие перспективы, — отметил он.

Кроме того, на форуме будут рассмотрены вопросы, связанные с разработкой РНК-препаратов, в частности, решений от вируса бешенства.

— Мы будем рассматривать эту тему, поскольку это сложный вирус, неизлечимый, но мы уже получили хорошие результаты и будем дальше продолжать исследования в этом направлении, — рассказал научный сотрудник Российского противочумного института «Микроб» Сергей Генералов.

Препарат против бешенства основан на молекулах РНК. Эта технология производства известна еще с 70-х годов прошлого века. Препарат доказал эффективность в борьбе со смертельным заболеванием. А его состав производят в Новосибирске уже несколько лет для борьбы с гриппом, ОРВИ и другими вирусами. Для своей разработки, новосибирские ученые выделяют РНК из пекарских дрожжей, а также разрабатывают новые методики для создания лекарственных препаратов.

По словам главного научного сотрудника НПО «Эволюция природы» Александра Спицына, идея РНК-препаратов заключается в том, чтобы воспользоваться биологически и физиологически заложенными механизмами борьбы с вирусами в нашем организме.

— Нельзя просто так взять и воздействовать на вирус внутри клетки. Но в этом и заключается особенность препаратов, сделанных на основе РНК. Они могут активировать выработку интерферона непосредственно внутри клеточного пространства, что и позволяет бороться эффективнее с вирусами любых типов, — отметил Александр Спицын.

Кроме того, участники дискуссии обсудят тему воспроизводимости технологии и масштабирования процесса получения препаратов в условиях производства.

OpenBio проводится в наукограде Кольцово с 2014 года. В 2024 году форум собрал более 5,4 тысяч участника из 59 регионов России и 13 зарубежных стран (оффлайн и онлайн). Ученые представили 109 лучших отобранных докладов в секциях «Вирусология», «Биофизика», «Биотехнология», «Молекулярная биология», «Фундаментальная медицина» и «Биоинформатика». В 2025 году форум OpenBio пройдет с 23 по 26 сентября.

Ранее редакция сообщала, что институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН получил окончательный отчет в бумажном варианте о завершении первой фазы исследования препарата для лечения онкозаболеваний. До конца недели ученые планируют его передать на утверждение в Минздрав РФ.