Вендинговые аппараты вместо обувщиков: китайские предприниматели научили ИИ подбирать обувь

По соседству с вендинговыми аппаратами, выдающими шоколадки и снеки, в торговых центрах Китая стали появляться аналогичные устройства, с помощью которых посетители могут подобрать для себя обувь, идеально подходящую под стопу. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказал независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» Борис Агатов.

— Конечно, это уже космос. Делают ее не совсем в вендинговом аппарате, а только заказ принимают в нем, но модель для бизнеса весьма любопытная, — уточняет эксперт.

С помощью устройства самообслуживания можно померить выложенные образцы обуви и подобрать колодку, подходящую конкретному человеку. После примерки нужно оставить полученные данные в приложении и ждать, когда заказ принесет курьер прямо домой. Срок изготовления новой пары обуви не превышает неделю.

Интересно, что при подборе обуви учитываются не только размер и полнота ноги, но и подъем стопы, расположение пальцев и даже выпирает ли косточка. Получив нужные параметры, алгоритмы подбирают обувь и предлагают модель, учитывающую все индивидуальные особенности, для примерки. И, если предложенная модель подошла клиенту, то после ее возврата в устройство нужно отсканировать qr-код для перехода в приложение Wechat для выбора бренда, формы и цвета.

Добавим, что в Новосибирске самыми распространенными являются вендинговые аппараты, выдающие напитки и снековую продукцию. Все большую популярность набирают кофейные аппараты. Некоторые компании работают в этом формате, продавая фастфуд. Помимо этого, в городе можно найти устройства самообслуживания по продаже цветов и мыльных букетов. А с конца прошлого года сибиряки могут приобрести с его помощью ювелирные изделия.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале мая Российский союз кожевников и обувщиков обратился в правительство с просьбой одномоментно с 2027 года ввести НДС в размере 22% на непродовольственные товары, заказанные физическими лицами за границей.