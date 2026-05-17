Новосибирские экспортеры представят свою продукцию в Китае

В ходе 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки пройдет фестиваль «Сделано в России». Там будут представлены мука, масло, кондитерские изделия, текстиль и многие другие изделия новосибирских производителей. Всего в мероприятии примут участие семь региональных компаний, пояснили в Министерстве экономического развития Новосибирской области.

— Для новосибирских экспортеров Китай занимает 1-е место среди всех стран-партнеров по объему экспорта и импорта. Продвижению на внешние рынки способствуют Российский экспортный центр и программа «Сделано в России» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Приоритет отдается компаниям, которые уже имеют статус «Сделано в России», в Новосибирской области его подтвердили более 100 производителей, — отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

Ярмарка начнет работать в Харбине 17 мая, и продлится до 21 мая включительно. Из новосибирских компаний там примут участие «Новосибирскхлебпродукт», «Армаз», «Кусняшно», «Елей Трейд», «Скоровар» и ИП Якупов.

Напомним, по данным Минсельхоза Новосибирской области, за 2025 год из региона было экспортировано более 2,6 миллионов тонн сельхозпродукции. Основные экспортные позиции: зерновые, масличные и зернобобовые культуры, на которые приходится около 60% всего экспорта. В денежном выражении прирост составил 26,6%, а в натуральном — 18,6%. Физический объем поставок увеличился на 408,2 тысяч тонн.

Российские производители активно представляют свою продукцию в национальных павильонах, открытых в Китае, Египте, Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Иордании. У новосибирцев наиболее востребован павильон в Китае. В целом почти 100 компаний из региона являются участниками программы «Сделано в Сибири» и обладателями знака качества, позволяющего выходить на зарубежные рынки.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году новосибирские компании экспортировали за рубеж декорации, реквизит, а также техническое, мультимедийное оборудование и программное обеспечение для квест-комнат. Как пояснили в Сибирском таможенном управлении, поставки были осуществлены в несколько стран дальнего зарубежья, в том числе Исландию.