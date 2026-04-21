«Электронная путевка» и новые корпуса: Новосибирская область модернизирует детский отдых

В Новосибирской области интенсивно готовятся к предстоящей летней кампании по организации детского досуга и оздоровления, внедряя цифровые технологии, строя новые объекты, устанавливая инклюзивные квоты и унифицируя воспитательные подходы. Правительство региона завершает ключевые этапы подготовки к сезону 2026 года, учитывая результаты мартовских заседаний межведомственной комиссии. Муниципалитеты отчитались о своей готовности, были запущены инновационные сервисы для родителей, а инфраструктура детских лагерей получила развитие.

Заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак на пресс-конференции 21 апреля подчеркнула комплексный характер подготовки, где первостепенное значение придается не только комфорту и насыщенным программам, но, в первую очередь, гарантиям безопасности и всеобщей доступности оздоровительного отдыха для юных жителей области.

Ключевым новшеством 2026 года стало внедрение «электронной путевки», что значительно упростило процедуру получения направлений. Подача заявлений и оформление документов теперь осуществляются удаленно через портал Госуслуги, исключая необходимость личных визитов в ведомства. Новая система, адаптированная под региональное законодательство, обеспечивает прозрачность процесса, позволяя отслеживать статус заявки в личном кабинете в режиме реального времени. Приоритетное право на получение путевок сохраняется за льготной категорией граждан, включая семьи участников СВО.

Подготовка лагерей близится к завершению: все организации пройдут необходимый ремонт до начала первой смены. В подведомственном министерству лагере «Красная горка» возведен новый современный корпус на 49 мест, реализованный при поддержке губернатора Андрея Травникова и федеральной программы «Развитие образования». Заключены договоры на поставку качественного питания и проведены обязательные акарицидные и дератизационные мероприятия.

Планируется, что за лето 2026 года оздоровление пройдут более 123 тысяч детей, из которых свыше 52 тысяч отдохнут в загородных лагерях. Около 50% путевок в загородные учреждения предоставляются бесплатно — министерством труда и соцразвития закуплено около 8 тысяч путевок для льготных категорий.

Особое внимание уделяется инклюзии: для детей-инвалидов и детей с ОВЗ установлена квота в 7% от общей вместимости в загородных лагерях на 21-дневных сменах. Для развития талантов молодежи будет организовано 149 профильных смен по 9 ключевым направлениям.

Всего летом 2026 года в регионе будут функционировать 1015 учреждений отдыха и оздоровления, большая часть из которых (948) — лагеря с дневным пребыванием на базе школ и учреждений доп. образования. В них, наряду с воспитателями и вожатыми, будут привлекаться профильные специалисты. Лагеря дневного пребывания будут работать по единому воспитательному стандарту, направленному на укрепление традиционных ценностей, патриотизма и пропаганду здорового образа жизни.