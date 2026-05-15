Энергетики направят основные средства по замене коммуникаций в Новосибирск

Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2026 году направит 19,4 млрд рублей на обновление теплосетей и оборудования. Это на 9% больше, чем годом ранее. Всего энергетики переложат 225 км трубопроводов. Самые большие объёмы работ запланированы в трёх городах: Новосибирске, Барнауле и Красноярске, сообщили в пресс-службе СГК-Новосибирск.

За последние пять лет компания заменила более 1 026 км коммуникаций — это примерно 10% от всех сетей, которые находятся в её эксплуатации. При этом средняя доля обновления достигла 2% в год. Ближайшая задача — поднять этот показатель до 2,5%.

— Этого планируется достичь, в том числе, за счет развития ремонтной службы. В этом году значительная часть работ по замене теплосетей будет произведена собственными силами компании, без привлечения подрядчиков, — отметил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Он добавил, что в 2026 году с учетом техперевооружения и текущего ремонта объемы перекладки достигнут 225 км. Это одна из рекордных цифр для компании, чуть выше показателя прошлого года (222 км). Общий объём вложений непосредственно в замену сетей и оборудования составит 15,9 млрд рублей (с учётом НДС — свыше 19 млрд рублей).

Самый большой объём работ предстоит выполнить в пяти крупных городах. Лидером по протяжённости станет Новосибирск, где заменят 60,1 км теплосетей. Далее идут Барнаул (42,5 км), Красноярск (41,7 км), Кемерово (20,4 км) и Абакан (5,9 км). Параллельно СГК строит коммуникации для новых районов. По итогам года компания планирует подключить дополнительную тепловую нагрузку в 300 Гкал — для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 235 Гкал.

Благодаря подготовительным работам, проведённым в межотопительный период, количество повреждений на сетях снизилось в среднем на 10%, а аварии устраняются быстрее. При нормативе не более восьми часов энергетики укладываются в пять часов.

Роботизированные комплексы доказали свою эффективность и стали незаменимыми помощниками при обследовании теплосетей. В 2026 году с их помощью компания планирует обследовать более 80 км трубопроводов в дополнение к обязательным гидравлическим испытаниям: в Новосибирске (31 км), Барнауле (18 км) и Красноярске (10,7 км). Для этого в городах, включая Новосибирск, создали отдельные технологические направления по диагностике и закупают новое оборудование.