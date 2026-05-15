Энергетики направят основные средства по замене коммуникаций в Новосибирск

На столицу региона придётся более 60 км из 225 км обновлённых трубопроводов по Сибири

Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2026 году направит 19,4 млрд рублей на обновление теплосетей и оборудования. Это на 9% больше, чем годом ранее. Всего энергетики переложат 225 км трубопроводов. Самые большие объёмы работ запланированы в трёх городах: Новосибирске, Барнауле и Красноярске, сообщили в пресс-службе СГК-Новосибирск.

За последние пять лет компания заменила более 1 026 км коммуникаций — это примерно 10% от всех сетей, которые находятся в её эксплуатации. При этом средняя доля обновления достигла 2% в год. Ближайшая задача — поднять этот показатель до 2,5%.

— Этого планируется достичь, в том числе, за счет развития ремонтной службы. В этом году значительная часть работ по замене теплосетей будет произведена собственными силами компании, без привлечения подрядчиков, — отметил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Он добавил, что в 2026 году с учетом техперевооружения и текущего ремонта объемы перекладки достигнут 225 км. Это одна из рекордных цифр для компании, чуть выше показателя прошлого года (222 км). Общий объём вложений непосредственно в замену сетей и оборудования составит 15,9 млрд рублей (с учётом НДС — свыше 19 млрд рублей).

Самый большой объём работ предстоит выполнить в пяти крупных городах. Лидером по протяжённости станет Новосибирск, где заменят 60,1 км теплосетей. Далее идут Барнаул (42,5 км), Красноярск (41,7 км), Кемерово (20,4 км) и Абакан (5,9 км). Параллельно СГК строит коммуникации для новых районов. По итогам года компания планирует подключить дополнительную тепловую нагрузку в 300 Гкал — для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 235 Гкал.

Благодаря подготовительным работам, проведённым в межотопительный период, количество повреждений на сетях снизилось в среднем на 10%, а аварии устраняются быстрее. При нормативе не более восьми часов энергетики укладываются в пять часов.

Роботизированные комплексы доказали свою эффективность и стали незаменимыми помощниками при обследовании теплосетей. В 2026 году с их помощью компания планирует обследовать более 80 км трубопроводов в дополнение к обязательным гидравлическим испытаниям: в Новосибирске (31 км), Барнауле (18 км) и Красноярске (10,7 км). Для этого в городах, включая Новосибирск, создали отдельные технологические направления по диагностике и закупают новое оборудование.

Фото пресс-службы СГК, автор: — Константин Стремоусов

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Автор: Юлия Данилова

До конца мая правительство Новосибирской области планирует определиться со структурой регионального фонда развития инфраструктуры и приступить к разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих его работу. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— Рабочая группа по созданию фонда сформирована. В нее вошли представители девелоперов, Минфина, Минстроя, Минюста, а также налоговики. Ко мне неоднократно обращались с этим предложением застройщики и я, в принципе, поддерживаю эту инициативу. Сейчас нам нужно сформировать понятные правила игры для государства и частных инвесторов, — добавил министр.

Игорь Диденко: Не хочу, чтобы НКБК ассоциировалось у жителей области с экологическими проблемами

В редакцию Infopro54 обратился генеральный директор АО «Новосибирский КБК» Игорь Диденко. В открытом письме он подробно излагает свою позицию по уголовному делу о нарушении правил охраны окружающей среды, по которому ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и солидарное взыскание 195 млн рублей.

Диденко считает, что обвинительный вердикт вынесен из-за отказа суда исследовать доказательства стороны защиты, а дополнительное наказание в виде запрета на профильную деятельность расценивает как шаг к рейдерскому захвату предприятия. Публикуем письмо без изменений:

Бердский санаторий внедряет бережливые технологии

В Новосибирской области туристический бизнес продолжает осваивать инструменты для повышения эффективности работы. Санаторий «Рассвет» из Бердска стал седьмым предприятием в регионе, которое присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». Участие в нём даёт компаниям возможность перестроить внутренние процессы так, чтобы экономить ресурсы и при этом делать сервис более привлекательным для посетителей.

Санаторий специализируется на лечении, оздоровительном отдыхе и турах на выходные. Руководство решило оптимизировать процесс предоставления санаторно-курортных услуг, который приносит почти половину всей выручки.

Контроль за выдачей разрешений на строительство в Новосибирске передают региону

Автор: Юлия Данилова

На рассмотрение депутатов регионального парламента вынесен проект закона Новосибирской области о внесении изменений в закон о регулировании градостроительной деятельности. Как сообщил заместитель министра области Дмитрий Тимонов, полномочия правительства предлагается дополнить установлением порядка формирования и ведения реестра разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию.

По его словам, это требование федерального законодательства, которое должно вступить в силу с сентября 2026 года.

Томский политех – вновь лучший вуз России по химическим технологиям

Томский политехнический университет остается лучшим вузом страны по химическим технологиям, а также входит в топ-10 в России еще по девяти направлениям.
Так, обновленные списки лучших университетов охватывают 35 направлений – это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария.
Томский политехнический университет представлен в десяти направлениях рейтинга. По «Химическим технологиям» ТПУ в пятый раз подряд остался на первой строчке списка, обойдя университеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, еще по трем направлениям – «Энергетике, энергетическому машиностроению и электротехнике», «Нефтегазовому делу» и «Ядерной энергетике и технологиям» – Томский политех входит в топ-3 лучших вузов России. А по «Машиностроению и робототехнике», «Биотехнологиям и биоинженерии», «Технологиям материалов», «Физике», «Электронике, радиотехнике и системам связи» и «Экологии» – в топ-10 вузов в стране.
Всего в обновленные рейтинги вошли 167 вузов из 45 регионов страны.

«В инженерном блоке иной расклад: региональные вузы всерьез соперничают со столичными университетами, а по ряду специальностей рейтинги имеют ярко выраженный региональный уклон», – отмечают составители рейтингов.

Для подрядчиков по госконтрактам в Новосибирске предлагают ввести аккредитацию

Автор: Юлия Данилова

Заместитель председателя регионального парламента Новосибирской области Майис Мамедов предложил на уровне области проработать механизм аккредитации подрядчиков, которые заявляются для работы по государственным программам и на крупных проектах.

— Давайте подумаем, как это можно сделать, не нарушая федеральное законодательство, — предложил Мамедов коллегам на заседании комитета по строительству и ЖКХ.

