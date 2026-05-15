Юрист из Новосибирска объяснила, как признать себя банкротом и не получить срок

В 2025 году зафиксирован исторический максимум по числу банкротств физических лиц: 567 997 россиян признаны несостоятельными — это на 31,5% больше показателей 2024 года. С момента введения процедуры в 2015 году статус банкрота получили более 2,2 млн граждан.

Сегодня существует два способа признания личного банкротства:

Внесудебное (через МФЦ) — для долгов до 1 млн рублей при отсутствии имущества (10,7% всех случаев). Судебное — для более сложных ситуаций.

Юрист Елена Попова в комментарии Горсайту предупредила о серьёзных последствиях недобросовестного банкротства: субсидиарная ответственность для руководителей компаний; уголовная ответственность по статьям 196, 197 и 159 УК РФ (до 6 лет лишения свободы).

Эксперт также перечислила основные ошибки должников:

переоформление имущества на родственников;

сокрытие доходов;

крупные траты без согласия управляющего;

неофициальная занятость.

— При долгах свыше 1 миллион рублей или наличии имущества процедура требует профессионального юридического сопровождения. По статистике, в каждом 10–20-м деле выявляются нарушения, которые могут привести к уголовному преследованию, — предупредила Елена Попова.

Напомним, в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей. При этом количество должников, решающихся на эту процедуру, становится все больше.

