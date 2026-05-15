Юрист из Новосибирска объяснила, как признать себя банкротом и не получить срок

Автор: Артем Рязанов

С 2015 года статус банкрота получили более 2,2 млн россиян

В 2025 году зафиксирован исторический максимум по числу банкротств физических лиц: 567 997 россиян признаны несостоятельными — это на 31,5% больше показателей 2024 года. С момента введения процедуры в 2015 году статус банкрота получили более 2,2 млн граждан.

Сегодня существует два способа признания личного банкротства:

  1. Внесудебное (через МФЦ) — для долгов до 1 млн рублей при отсутствии имущества (10,7% всех случаев).
  2. Судебное — для более сложных ситуаций.

Юрист Елена Попова в комментарии Горсайту предупредила о серьёзных последствиях недобросовестного банкротства: субсидиарная ответственность для руководителей компаний; уголовная ответственность по статьям 196, 197 и 159 УК РФ (до 6 лет лишения свободы).

Эксперт также перечислила основные ошибки должников:

  • переоформление имущества на родственников;
  • сокрытие доходов;
  • крупные траты без согласия управляющего;
  • неофициальная занятость.

— При долгах свыше 1 миллион рублей или наличии имущества процедура требует профессионального юридического сопровождения. По статистике, в каждом 10–20-м деле выявляются нарушения, которые могут привести к уголовному преследованию, — предупредила Елена Попова.

Напомним, в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей. При этом количество должников, решающихся на эту процедуру, становится все больше.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговая добилась банкротства новосибирской сети «Кузина».

Источник фото: нейросеть Алиса

Налоговая добилась банкротства новосибирской сети «Кузина»

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 7 мая 2026 года признал несостоятельным ООО «Кузина» — компанию, управлявшую известной в городе сетью кондитерских. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В отношении должника суд открыл конкурсное производство сроком на пять месяцев, до 7 октября 2026 года. Также суд применил упрощенную процедуру банкротства по признакам отсутствующего должника. Как правило, это означает, что руководство компании фактически прекратило деятельность или его местонахождение не удалось установить.

На нефтеперерабатывающем заводе под Новосибирском введено наблюдение

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о признании банкротом новосибирской компании ООО «ВПК-Ойл». В отношении нее введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Владимир Тригубов.

Напомним, в конце февраля директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций, включая МКБ.

МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 6 апреля 2026 года вынес определение по заявлению завода «Искра» (входит в структуру «Ростеха») о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Энергия». Судья отказала во введении процедуры наблюдения и оставила заявление без рассмотрения. Завод «Искра» при этом получит обратно из федерального бюджета 100 тысяч рублей, уплаченных за процедуру.

МУП «Энергия» снабжает теплом жителей микрорайона ОбьГЭС. Предприятие не производит тепло самостоятельно, а покупает его у генераторов и распределяет через свои сети. Разница между утверждёнными для населения тарифами и реальной себестоимостью услуг не компенсируется предприятию в полном объёме. В результате экономическая модель работы оказалась заведомо убыточной. В какой-то момент предприятие ушло в пике — общий долг превысил миллиард рублей.

Казарму и медсанчасть рядом с аэропортом продают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Росимущество Новосибирской области выставило на торги казарму и медсанчасть площадью 1,3 тыс. кв.м и земельный участок площадью 2,7 тыс. кв.м. Они расположены в районе бывшего городского аэропорта. Начальная цена имущества на торгах составляет около 59,8 млн рублей. Аукцион должен пройти в середине апреля.

При этом, согласно выписке ЕГРН, на лоте имеется обременение в пользу УФНС по Томской области. Определением Арбитражного суда Томской области от ноября 2025 года в отношении собственника имущества возбуждено дело о банкротстве.

Суд открыл процедуру банкротства новосибирского недропользователя

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд признал банкротом ООО «Шахта «Инская» — предприятие, которое вело добычу угля в Кузбассе, но было зарегистрировано в Новосибирской области. Процедура конкурсного производства открыта сроком на шесть месяцев — до 25 сентября 2026 года.

Заявление о признании компании несостоятельной подала Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Новосибирской области. На момент первого собрания кредиторов в реестр требований была включена задолженность на общую сумму 805,1 млн рублей.

Налоговая банкротит новосибирского застройщика

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Стройресурс». Сумма требований налогового органа превышает 44,2 миллиона рублей. На данный момент заявление не принято к производству.

Одновременно с этим о намерении инициировать процедуру банкротства «Стройресурса» заявил еще один крупный кредитор. Компания «Технониколь» официально уведомила о планах подать иск в суд. Основанием для этого стало решение Арбитражного суда Ярославской области, вынесенное 4 февраля 2026 года. Согласно судебному акту, с новосибирской строительной компании в пользу «Технониколь» взыскано 6,5 миллиона рублей основного долга, а также более 2,2 миллиона рублей пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма взыскания по этому эпизоду составила около 10 миллионов рублей с учетом судебных расходов.

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

