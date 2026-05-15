Серийный поджигатель мусорных контейнеров работает в Искитиме

В ночь с 11 на 12 мая на контейнерной площадке около домов на улице Украинской в Искитиме вспыхнули мусорные контейнеры. Как рассказали Infopro54 местные жители, обратившиеся в редакцию, по записям камеры видно, что около контейнеров покрутился мужчина в капюшоне, а потом вспышка и сильный пожар. Для того, чтобы его потушить людям пришлось вызывать пожарную машину.

Один из трех контейнеров сгорел полностью, второй покорежило так, что использовать его больше невозможно.

— На следующий день мы позвонили в управление ЖКХ администрации Искитима, рассказали про ситуацию и спросили, что нам делать с контейнерами. Ответ был странный. Нам сказали, что это не первый случай, что контейнеры в Искитиме регулярно горят, что уже сгорело несколько десятков и предложили купить их самим, так как сгорела наша собственность. Также нам предложили установить камеры, чтобы контролировать контейнерные площадки. После того, как мы сказали, что камеры все сняли, нам посоветовали: «ну ищите поджигателя», — рассказали жители в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Собеседники редакции отметили, что не понимают какие контейнеры нужно покупать и подойдут ли они для машин, которые приезжают за мусором.

— До 2018 года у нас были металлические контейнеры. В ЖЭУ за ними следили, в случае появления трещин — заваривали. После того, как появился региональный оператор, их заменили на пластиковые. С тех пор контейнеры уже несколько раз менялись как по цветам, так и по форме, — поясняют люди.

Стоит отметить, что контейнерная площадка предназначена для нужд жителей двух домов, но по факту ей пользуются жители всех окрестных домов, то есть одного контейнера на весь мусор не хватит.

— Мы позвонили в диспетчерскую действующего регионального оператора АО «Спецавтохозяйство», где нам сказали, что контейнеры смогут заменить только в том случае, если они находятся у них на балансе. 14 мая нам сказали, что заявка принята и все будет заменено, — рассказали редакции.

В этой истории людей больше всего возмущает тот факт, что никто не расследует причины поджогов мусорных контейнеров.

— Рядом с контейнерной площадкой стоят машины, находятся сарайки, которые тоже могли вспыхнуть. То есть потенциально ущерб мог быть гораздо больше, если бы мы оперативно не вызвали пожарных, — говорят искитимцы.

В администрации Искитима редакции Infopro54 пояснили, что постоянные поджоги контейнеров в городе регистрируются с 2022 года.

— Они происходят во всех районах. Например, в декабре 2025 на площадке в Южном микрорайоне сгорели 5 контейнеров, а в январе 2026 на ней же еще 7. Всего только в 2026 году сгорели 15 контейнеров в Южном, Индустриальном, Центральном микрорайонах и на улице Украинская. Причем у нас есть запись с камер, сделанная в 2022 году, где видно, что к мусорным бакам подходит человек в толстовке и капюшоне, чиркает и после этого они начинают полыхать, — рассказала собеседница редакции.

Информации о том обращался ли кто-то в полицию в связи с этими инцидентами, у собеседницы редакции не было.

Стоит отметить, что региональный оператором в Новосибирской области в 2024 году является МУП «Спецавтохозояйство», которое в конце 2024 года стало АО. В 2025 году предприятие перешло в собственность региона. В феврале 2026 года отмечалось, что задолженность компании по всем статьям составляет 1.6 млрд рублей, то есть лишних денег на контейнеры у нее нет.

На майском комитете по ЖКХ регионального парламента министр Евгений Назаров сообщал, что за 2025 год в регионе для 34 муниципальных образований приобретено 2630 контейнеров. Депутаты отметили, что на многих площадках в Новосибирске контейнеры разваливаются и возмутились, что регоператор не спешит их менять.

— «САХ» может использовать на покупку контейнеров только 1% от выручки и эта работа выполняется. Есть вопросы с заменой контейнеров, которые находятся в собственности управляющих компаний, но с этим идет работа, составлены акты с УК, чтобы разваленных контейнеров не было, — добавил чиновник.

В ходе обсуждения выяснилось, что до сих пор не решен вопрос с контейнерами, которые были в собственности предыдущего регионального оператора — «дочки» Группы «ВИС» (ООО «Экология-Новосибирск»).

— Они стоят сломанные, но убрать их нельзя, так как компания до сих пор существует и может предъявить претензии, — добавил Евгений Назаров.

В пресс-службе «Спецавтохозяйства» в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что по фактам возгорания контейнеров на территории города Искитима зафиксировано несколько случаев повреждения контейнеров для накопления ТКО.

— С начала текущего года зафиксированы случаи возгорания контейнеров по следующим адресам: мкр. Южный, 40 (несколько баков сгорели в январе-марте); ул. Индустриальная, 23 и ул. Украинская, 56 — суммарно в результате возгораний повреждено 5 контейнеров. По адресу ул. Украинская, 56 подготовлено письмо в органы местного самоуправления. По адресу мкр. Южный, 40 АО «САХ» взамен сгоревших установило 4 контейнера, также произвело замену одного поврежденного контейнера, — отметили в компании.

