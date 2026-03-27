Энергетики наращивает запасы материалов перед ремонтом теплосетей в Новосибирске

Новосибирская теплосетевая компания (НТСК, входит в СГК) завершает формирование запасов материалов, необходимых для проведения ремонтной кампании 2026 года. К середине мая на складах энергопредприятия должны быть сосредоточены все ключевые элементы для строительства и ремонта теплосетей, сообщили в «СГК-Новосибирск».

В распоряжении компании уже находится значительная часть запланированного объема продукции. Из 5,6 тысяч метров труб в пенополиуретановой изоляции большая часть уже размещена на складских площадках. Кроме того, заготовлено 2 тысячи тонн металлической черной трубы при плане в 5,7 тысячи тонн, а также порядка трети необходимого объема железобетонных изделий.

По словам заместителя директора по обеспечению производства и административно-хозяйственным вопросам НТСК Артема Сахарова, такой подход призван исключить риски простоев подрядных организаций.

— К середине мая все материалы должны быть на складах. Принцип для подрядчиков: забирай и работай. Простоя из-за отсутствия материалов, пусть даже кратковременного, быть не должно, — отметил он.

В компании добавили, что для размещения увеличивающегося объема номенклатуры компания расширила складские мощности. Общая площадь центральных складов сегодня составляет около 85 тысяч кв. метров, что на две трети больше, чем два года назад. В дополнение к существующим мощностям НТСК арендовала 34 тысячи кв. метров и получила дополнительные площади в 28 тысяч кв. метров на улице Выборной рядом с ТЭЦ-5.

Значительное внимание уделяется и модернизации инфраструктуры хранения. В текущем году на эти цели направлено порядка 40 млн рублей, выделенных головным офисом компании. Основная часть средств была инвестирована в реконструкцию склада возле ТЭЦ-5, остальные — направлены на создание специализированного мобильного склада для горючих материалов, который будет полностью соответствовать требованиям пожарной безопасности и нормам хранения.

В общей сложности с учетом капитального и прогнозируемых объемов текущего ремонта в Новосибирске планируется заменить 61 км тепловых сетей, что сопоставимо с показателями прошлого года.