Энергетики наращивает запасы материалов перед ремонтом теплосетей в Новосибирске

СГК сформировала запасы труб и ЖБИ для замены 61 км коммуникаций

Новосибирская теплосетевая компания (НТСК, входит в СГК) завершает формирование запасов материалов, необходимых для проведения ремонтной кампании 2026 года. К середине мая на складах энергопредприятия должны быть сосредоточены все ключевые элементы для строительства и ремонта теплосетей, сообщили в «СГК-Новосибирск».

В распоряжении компании уже находится значительная часть запланированного объема продукции. Из 5,6 тысяч метров труб в пенополиуретановой изоляции большая часть уже размещена на складских площадках. Кроме того, заготовлено 2 тысячи тонн металлической черной трубы при плане в 5,7 тысячи тонн, а также порядка трети необходимого объема железобетонных изделий.

По словам заместителя директора по обеспечению производства и административно-хозяйственным вопросам НТСК Артема Сахарова, такой подход призван исключить риски простоев подрядных организаций.

— К середине мая все материалы должны быть на складах. Принцип для подрядчиков: забирай и работай. Простоя из-за отсутствия материалов, пусть даже кратковременного, быть не должно, — отметил он.

В компании добавили, что для размещения увеличивающегося объема номенклатуры компания расширила складские мощности. Общая площадь центральных складов сегодня составляет около 85 тысяч кв. метров, что на две трети больше, чем два года назад. В дополнение к существующим мощностям НТСК арендовала 34 тысячи кв. метров и получила дополнительные площади в 28 тысяч кв. метров на улице Выборной рядом с ТЭЦ-5.

Значительное внимание уделяется и модернизации инфраструктуры хранения. В текущем году на эти цели направлено порядка 40 млн рублей, выделенных головным офисом компании. Основная часть средств была инвестирована в реконструкцию склада возле ТЭЦ-5, остальные — направлены на создание специализированного мобильного склада для горючих материалов, который будет полностью соответствовать требованиям пожарной безопасности и нормам хранения.

В общей сложности с учетом капитального и прогнозируемых объемов текущего ремонта в Новосибирске планируется заменить 61 км тепловых сетей, что сопоставимо с показателями прошлого года.

Фото предоставлено пресс-службой СГК. Автор фото: Константин Стремоусов

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Россияне стали щедрее: рост чаевых в кафе и барах зафиксировали в феврале-марте

Новосибирский бизнес столкнулся с ловушкой, формируя отчетность за 2025 год

Автор: Юлия Данилова

До 31 марта 2026 года российские компании обязаны представить годовую бухгалтерскую отчетность. Казалось бы, процедура привычная, но именно сейчас бизнес столкнулся с серьезной ловушкой. Отчетность за 2025 год впервые составляется по новым правилам — Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023, который пришел на смену привычному ПБУ 4/99.

Проблема в том, что старые методы анализа финансового состояния, к которым привыкли и собственники, и банковские аналитики, перестали работать. Предприниматели, пытающиеся прочитать баланс «по старинке», рискуют не увидеть реальную кредитную нагрузку и истинную ликвидность компании. В результате бизнес, чувствовавший себя уверенно в 2025 году, в глазах банков и инвесторов может выглядеть убыточным или нестабильным. Как адаптироваться к новым реалиям и сохранить доступ к кредитным линиям, Infopro54 прокомментировала директор бухгалтерской компании «Консальдо» Наталья Метальникова.

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Автор: Юлия Данилова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили иски от двух фермеров, чьи хозяйства попали в подкарантинные районы, а животные были изъяты и уничтожены в связи с возможным заболеванием пастереллезом.

6 марта в суд обратилось ООО «Сибирский колос» из села Новопичугово о признании незаконным распоряжения «О проведении расследования причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» № 485-Р-2026 от 05.03.2026. Ответчиком выступает управление Роспотребнадзора Новосибирской области. Компания настаивала на принятии обеспечительных мер по заявлению, но суд ей в этом отказал.

Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Оператор мобильной связи МТС нарастил охват своей фиксированной сети на территории Новосибирска. Теперь порядка трех тысяч горожан, проживающих в Октябрьском районе, получили доступ улучшенному интернету. Данное расширение стало возможным в результате совокупности мер: модернизации существующей телекоммуникационной аппаратуры и интеграции возведенных многоквартирных домов в инфраструктуру провайдера.

Улучшенным интернет-соединением теперь располагают жители ряда домов, расположенных в микрорайонах «Золотая нива», «Никитинский», а также в жилом комплексе «Европейский берег».

Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Сообщение приходит напрямую на телефон и обычно читается в течение нескольких минут. Но эффективность такого канала зависит не столько от самого факта отправки, сколько от того, насколько правильно подготовлена рассылка.

Рекламная платформа билайн.ПРОдвижение (входит в Билайн Adtech, подразделение по рекламным технологиям Билайн бизнес) подготовила чек-лист из семи шагов, который помогает бизнесу системно подойти к работе с SMS-коммуникациями.

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Автор: Юлия Данилова

Конкурсный управляющий АНО «Образовательный комплекс Школа-сад «Наша школа» Олег Клемешов подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лиц. В списке учредители и руководители компании — всего восемь человек, а также две связанные с ними компании: ООО «ГрандСтройСервис» и НФ «Развитие образовательных инноваций».

Стоит отметить, что «Наша школа» работала в Новосибирске с 1994 года. Имела статус инновационной площадки Российской академии образования. Ранее принимала на обучение детей от 3 лет до 11 класса. Была первой образовательной концессией, которую инвесторы заключили с муниципалитетом Новосибирска в 2015 году. ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» взяла в концессию здание детского сада площадью 1726,8 кв. м и здание склада площадью 145,4 кв. м. Срок действия концессионного соглашения был 30 лет. Концессионер планировал в течение 2 лет реализовать проект по реконструкции существующего здания и строительству нового. Его общая площадь должна была составить 5000 кв. м. Полностью реализовать весь проект планировалось за 3 года. Объем инвестиций в ценах 2015 года анонсировался в 230 млн рублей.

Налоговая банкротит новосибирского застройщика

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Стройресурс». Сумма требований налогового органа превышает 44,2 миллиона рублей. На данный момент заявление не принято к производству.

Одновременно с этим о намерении инициировать процедуру банкротства «Стройресурса» заявил еще один крупный кредитор. Компания «Технониколь» официально уведомила о планах подать иск в суд. Основанием для этого стало решение Арбитражного суда Ярославской области, вынесенное 4 февраля 2026 года. Согласно судебному акту, с новосибирской строительной компании в пользу «Технониколь» взыскано 6,5 миллиона рублей основного долга, а также более 2,2 миллиона рублей пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма взыскания по этому эпизоду составила около 10 миллионов рублей с учетом судебных расходов.

Бизнес

Энергетики наращивает запасы материалов перед ремонтом теплосетей в Новосибирске

Финансы

Россияне стали щедрее: рост чаевых в кафе и барах зафиксировали в феврале-марте

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес столкнулся с ловушкой, формируя отчетность за 2025 год

Общество

На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Власть

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Телекоммуникации

Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Общество

«Там никаких надрывов и крошечные пятна»: в Новосибирске показали доллары, которые отказался принимать банк

Спорт

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Бизнес

Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Общество

В МВД рассказали о последствиях участия в несанкционированных акциях

Право&Порядок

СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

Общество Финансы

Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам

Общество

В Новосибирске куриные яйца с начала года подорожали более чем на 11%

Бизнес

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Бизнес

Налоговая банкротит новосибирского застройщика

Власть Недвижимость Общество

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Общество

Резкое потепление: Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Право&Порядок

Прокуратура запретила прокат мототехники в Заельцовском бору Новосибирска

Все материалы
Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

