«На ломе вырастут апельсины»: известные бизнесмены поделились опытом с новосибирскими предпринимателями

Автор: Юлия Данилова

У многих спикеров за плечами не один кризис

В условиях волатильной экономики бизнес активно ищет идеи, как удержаться на плаву, занять место менее удачливых конкурентов и вырасти. Этот тренд был особенно заметен на форуме «Летний бизнес-компас. Навигация», организованном центром «Мой бизнес». Послушать кейсы собственников и руководителей компаний из разных отраслей экономики собрался полный зал предпринимателей. Многие стояли в течение полутора часов и слушали спикеров, задавали вопросы. Для тех, кто не вошел, была организована видеотрансляция в соседнем зале.

Ставка на коллектив и диверсификацию

Генеральный директор компании «Русские ювелиры» Игорь Кевченков отметил, что бизнесом занимается уже 33 года. По его словам, ювелирная отрасль столкнулась с кардинальными изменениями в налогообложении немного раньше, чем весь рынок в целом: в 2023 году все игроки, даже маленькие предприятия и ИП, были переведены на общее налогообложение.

— Мне есть чем поделиться. Да, страшно, да, тяжело, но переваривайте, встряхивайтесь и идите дальше. Самое главное в этот момент — не растеряться, не опускать руки. Если ты сам веришь в себя, то и люди в тебя поверят. Перед вами стоят новые задачи, вы попали в новые реалии. В первую очередь посмотрите а свой коллектив. Мы, работая три года в состоянии неопределенности, выезжаем благодаря людям, с которыми работаем. Работайте с молодежью. Она более креативна, свободно решает многие вопросы. Мы обучаем молодых специалистов в училище им. Карла Фаберже, а потом подтягиваем в наш коллектив. В бизнесе №1 — это ваша команда. У человека можно отобрать все, но оставьте команду — и у вас вновь «на ломе вырастут апельсины», — поделился Игорь Кевченков.

Он рекомендовал новосибирским предпринимателям удерживаться от закредитованности, так как при высокой ключевой ставке и дорогих банковских кредитах за счет прибыли предприятия заемные деньги будет крайне сложно вытянуть.

Эксперт также рекомендовал внимательно посмотреть вокруг в поисках новых ниш. Например, его компания диверсифицировала бизнес.

— Раньше мы занимались только дорогими изделиями, изделиями с бриллиантами, с натуральными камнями. Сейчас мы вышли на наградные вещи: делаем награды для фронта, для различных общественных мероприятий, награды на «Золотую маску» и т.д., — добавил Кевченков.

Он подчеркнул, что сейчас на рынке два раза никто не предлагает, поэтому все решения нужно принимать быстро.

Миссия — это фундамент долголетия компании

Директор международной франчайзинговой сети автосервиса Fit-Service (дочерняя структура компании ROSSKO) Татьяна Овчинникова имеет опыт управления бизнесом более 20 лет. Сеть компании сегодня насчитывает более 300 филиалов, активно развивается по франшизе в России и Казахстане.

— Компания ROSSKO работает на рынке с 1997 года, мы были созданы в 2008 году. Во время каждого кризиса, который проходила компания, мы включали креатив, мобилизовывались и находили новые возможности, выходили в новые ниши, — рассказала эксперт.

Она отметила, что, по данным Росстата, на март 2026 года в России закрывается на 37% больше юридических лиц, чем открывается. При этом напомнила, что в 2020-2021 годах зона турбулентности была еще больше.

— Сейчас многие задаются вопросом: в какую нишу идти, где могут открыться новые возможности? На мой взгляд, если вы уходите в долгую историю, то в первую очередь должны определиться с миссией: какую социальную роль ваш бизнес будет выполнять для клиентов, команды, города, где вы работаете. Например, наша — это преобразование рынка автосервисных услуг до уровня лучших мировых стандартов. Миссия — это фундамент долголетия, это как ваша основа. Зоны турбулентности, внешнее давление будут всегда, и именно миссия будет удерживать вас, вашу команду, ваших клиентов на рынке, — заявила Татьяна Овчинникова.

Она также призналась, что ее радует тот факт, что в России растет срок жизни бизнеса.

— Это значит, что наш предприниматель становится более осознанным, в том числе благодаря поддержке многочисленных бизнес-сообществ, где люди взаимодействуют друг с другом, делятся своим опытом, — подчеркнула эксперт.

Не бойтесь нового

Доктор медицинских наук, врач-стоматолог, терапевт-основатель сети клиник «Дентал-Сервис» и учебного центра «ДентМастер» Борис Шеплев в этом году отметит 40 лет лечебной практики, а стаж в бизнесе у него с 1993 года

Одним из факторов успеха компании Борис Шеплев называет постоянное внедрение новых технологий, а также постоянное обучение сотрудников.

— За время моей работы зуботехническое дело очень сильно изменилось. Многие процессы перешли в «цифру». Все, что раньше выполнялось в гипсе, в металле, сейчас моделируется на компьютерах, печатается на 3D-принтерах, а протезы изготавливаются на высокоточных фрезерных станках с числовым программным управлением. Новые технологии позволяют проводить сложнейшие операции в части челюстно-лицевой хирургии, органической хирургии, и это дает нашим сотрудникам возможность расти, совершенствоваться в профессии. Я сам родом из Академгородка, как и наша компания. Наверное, это отложило какой-то отпечаток на нас: стремление вращаться в мире науки, не бояться внедрять новые технологии, — констатировал Борис Шеплев.

По его словам, 99% тех технологий, которые сейчас применяются в стоматологии, в Новосибирск принесла его компания. В том числе томограф, цифровой сканер, микроскоп.

— Чтобы использовать тот же микроскоп, врачам пришлось полностью поменять манеру и философию работы, изменилась «хореография» взаимодействия команды. Кроме того, техника дает возможность трансляции картинки на расстояние, то есть мы можем документировать то, что делаем, анализировать результат своей работы, делать выводы и совершенствоваться, — поделился эксперт.

Борис Шеплев признался, что сейчас внимательно следит за практикой роботизации процесса лечения в стоматологических клиниках. Например, в США в прошлом году роботы поставили больше 100 000 имплантатов.

— Кажется, что это ужасно, а на самом деле — прекрасно, так как в этом процессе отсутствует человеческий фактор. Доктор в «цифре» планирует лечение, моделирует его, и дальше все делает механическая рука, а стоматолог находится рядом на случай восстания машин, — иронизирует врач.

Он также отметил, что воспитывать и обучать стоматологов нужно еще до того, как они стали студентами. В качестве примера Борис Шеплев привел профориентационный стоматологический кабинет, который компания открывала в городе мастеров «Солнечный город», где дети могли приходить и играть в стоматологов, проводить осмотры, лепить зубки.

В качестве рекомендации молодым предпринимателям Шеплев напомнил эпиграф к «Капитанской дочке» Александра Пушкина: «Берегите платье снову, а честь смолоду».

Создавайте прецеденты

Айрат Ямаев, основатель бизнес-комьюнити компаний в строительной сфере One Company, прошел путь от сайтов за 4 000 рублей, до работы с 40 девелоперскими проектами одновременно, а также продаж до 3 миллиардов рублей первичной недвижимости в месяц. По его словам, сейчас многие люди, которые работали при основании компании, стали ее партнерами в самых разных направлениях бизнеса, а также совладельцами.

— Мы для себя выработали ряд правил, которые называем ДНК-компании. Благодаря им у нас получается создавать все новые и новые бизнесы внутри компании, которые эффективны и приносят хорошие результаты. Одно из ключевых правил — создавать прецеденты и добиваться результатов. Внутри компании у нас есть центр обучения, а также гайд, как помочь человеку правильно интегрироваться, чтобы он показывал максимально крутые результаты. Наша стратегия — находить новые фишки, которые никто никогда не делал, — пояснил Ямаев.

Второй фактор — самореклама и новые клиенты. Прецедент продает сам себя.

— Сегодня реклама очень плохо работает на рынке, тогда как хотя бы один прецедент привлекает огромное количество клиентов и экономит деньги, что вы могли бы потратить на рекламу, — констатирует эксперт.

Третий фактор — финансовый результат. Новые проекты позволяют достигать таких финансовых результатов, которых ранее на рынке не было.

— Именно поэтому мы стараемся всю нашу команду зарядить так, чтобы они делали прецеденты постоянно. Эта история транслируется у нас везде. Мы постоянно тестируем большое количество гипотез — это тоже встроено в ДНК нашей компании. Есть еще один важный момент, который мы выявили, — кратный рост. Это всегда состояние хаоса, и есть риск, что команда не сможет управлять этими процессами, особенно в новых продуктах. Поэтому у нас есть отдельный пункт про обучение: наши сотрудники должны понимать, что такое управляемый хаос и как в нем работать. Я думаю, что в вашем случае, если вы захотите сделать что-то прецедентное в своей нише, вам нужно просто сконцентрироваться на чем-то, попробовать этот лайфхак впервые и потом его повторять много раз, и точно получится все сделать, — предложил Айрат Ямаев, обращаясь к залу.

Превращайте проблемы в задачи

Основатель «2ГИС», предприниматель, инвестор Александр Сысоев признался, что у него ушли пять лет, чтобы осознать необходимость миссии компании.

— Чем заниматься, было понятно сразу, то есть основная идея рождается в голове у предпринимателя. Потом ты должен донести это до своей команды. Потребность в миссии возникает, когда ты начинаешь масштабироваться. Вначале мы делали все интуитивно, методом проб и ошибок, а потом пришло знание: человек в состоянии проблемы не имеет сил, а человек во всех эмоциях, кроме радости, имеет. На этом понимании можно строить корпоративную культуру. Простая формула — сигнал проходит от идеи через эмоцию до действия. Получается, что формула действия равно идея плюс подкрепленные эмоции. Задача любого предпринимателя, руководителя — получить максимально эффективное действие. Эффективное действие — это понимание плюс придание ценности минус уровень проблем. Многие крупные предприниматели для понимания этой формулы прошли свой путь методом проб и ошибок, — рассуждает Сысоев.

По его словам, к основным задачам любого руководителя также можно отнести создание команды.

— Какой бы ты ни был умный и гениальный — в одиночку ничего не сделаешь. При этом команда будет работать эффективно, когда понимает, что мы делаем все вместе, и это придает определенную ценность результату их работы. Что касается проблем, то пробуйте превращать их в задачи. У сотрудника заболела мама — медагент решает вопрос о ее госпитализации. Из проблемы в нашей компании в свое время возник детский сад, средняя школа для детей-сотрудников, клининг, кафе, фабрика-кухня и т.д. Человек в состоянии проблемы неэффективен. Задача руководителя — в том числе решать бытовые проблемы своих сотрудников или нанять кого-то, чтобы их решили, чтобы люди продолжали быть эффективными. Они будут эффективными тогда, когда понимают, что делают, и придают этому ценность, — резюмировал Александр Сысоев.

Ранее редакция сообщала о том, что эпоха безоглядного энтузиазма в отношении нейросетей в России подошла к концу. Наступила эра прагматичного скепсиса, уверены новосибирские предприниматели. 

Фото экспертов предоставлено центром «Мой бизнес», автор: Антон Уницын.

