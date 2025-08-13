В Новосибирске еще пять детсадов передадут школам

Сегодня в Новосибирске вопрос с местами в детских садах решен практически везде, за исключением 2-3 точек. Как правило, речь идет об активно развивающихся микрорайонах на окраинах. Об этом заявил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

— За прошедшие годы в городе отремонтировали, восстановили и построили около 100 детских садов. Этим обусловлено сегодняшнее благополучие по местам в дошкольных учреждениях. Сейчас пошла тенденция по сокращению количества детей и ежегодно дошкольные учреждения переводятся в систему школьного образования, — отметил чиновник.

По его словам, в обществе растет количество детей с различные нозологиями, поэтому уже 5 детсадов переданы под коррекционные школы, как вторые и третьи корпуса. Инженерному лицею НГТУ два года назад передали в оперативное управление детсад, где создано дополнительных 165 мест для началки. В школе №119 в этом году открывается второй корпус на базе бывшего здания детсада. Этот тренд сохранится.

— В 2026 году мы планируем переформатирование еще 4-5 детсадов, которые будут переданы вторыми и третьими корпусами в учреждения общего образования, и адаптированы к обучению начальных классов, а также к коррекционным программам. Хочу подчеркнуть, что они не уходят из системы образования и это нам позволит вернуть объекты в перечень детсадов при следующей демографической волне. Думаю, что она придет с вступлением в детородный возраст тех детей, которых мы в последние годы набирали по 14 классов. Их просто физически будет больше, чем сейчас. Не думаю, что будет такой же бум, как раньше, но количество детей точно увеличится — это демографические процессы, — уверен Равиль Ахметгареев.

Сейчас, по его словам, в школах и детсадах Новосибирска в совокупности обучается около 300 тысяч детей. При высвобождении мест в дошкольных учреждениях, детсад получает возможность вводить допобразование для ребятишек в возрасте 5-7 лет, что в переполненных группах было невозможно.

— Думаю, что при сокращении детей в детсадах уменьшатся группы, дети будут меньше болеть и условия их воспитания, образования будут лучше, — рассуждает чиновник.

Напомним, сейчас в Новосибирске 32 школы работают с коэффициентом заполнения 2+. С 1 сентября из трех микрорайонов города школьников будут подвозить на автобусах в учреждения образования, расположенные за пределами территории проживания детей.

Ранее в мэрии города сообщали, что в очереди в детский сад в Новосибирске сейчас стоят чуть более 15 тысяч детей, а свободных мест в дошкольных учреждениях будет 17 тысяч.