Фестиваль итальянского кино в Новосибирске открыла диснеевская «Головоломка»

Новинка от создателя «Идеальных незнакомцев», «Безумное свидание» (18+)— стартовое зрелище XI Российско‑итальянского кинофестиваля RIFF (18+), открывшегося в Новосибирске. Город его принимает параллельно с Москвой — в тот же отрезок от 20 до 30 ноября 2025-го. В программе фестиваля более 20 картин разного метража, а начать его решили новеньким и горячим хитом, уже собравшим в итальянском прокате 20 миллионов евро. «Безумное свидание», несмотря на безыскусное название — тяжелая артиллерия итальянского комедийного кино — обладатель «Серебряной ленты» в номинации «Лучшая комедия».

В широкий прокат и в дубляже «Безумное свидание» выйдет 1 января 2026-го — соревнуясь с отечественными сказочными франшизами. Новосибирцы же посмотрели его в числе первых в стране и «а-натюрэль» — на итальянском и с толковыми субтитрами.

В коммерческом смысле это очень тщательно сделанный проект — с точным расчетом на кассовый успех и зрительское внимание.

Во-первых, кастинг беспроигрышный: в главных ролях — ключевые звёзды итальянского кино: многократный номинант на «Серебряную ленту» и «Давид ди Донателло» Эдоардо Лео и трижды победительница «Серебряной ленты» Пилар Фольяти.

Во-вторых, тема весьма модная — комедия о подсознании. Такие комедии в мировую киномоду пришли из краёв, которые в тонкостях психологического кинематографа прежде заподозрены не были — из корпорации Уолта Диснея. В 2015-м Walt Disney Studios выпустила мультфильм «Головоломка» (Inside Out), созданный её подразделением, студией Pixar — про антропоморфную компанию эмоций, живущих в мозгу девочки Райли.

Несмотря на заумную сюжетную повестку, воплощение оказалось на удивление увлекательным и понятным. Настолько успешным, что превратилось во франшизу Разноцветные человечки-эмоции продолжили жить в голове взрослеющей девочки и веселить народ довольно тонким для американского кино юмором. Впрочем, «Головоломка» — это во всех своих воплощениях кино детское. Точнее, официально говоря, семейное. А вот «Безумное свидание» от Паоло Дженовезе — уверенный маркер «18+». Семьёй, конечно, смотреть тоже можно. Если все дети в этой семье совершеннолетние. А вот детей до восемнадцати придется оставить дома — за просмотром американского прототипа.

Итальянская трактовка «Головоломки» базовый принцип имеет тот же, что и мультик: наш мозг — это квартира, населенная эмоциями — существами разного возраста, пола и темперамента, состоящими друг с другом в коллегиальных отношениях. В американской, детской вариации истории эмоции — разноцветные, очень мультяшные, очень стилизованные человечки и квартира у них одна. В фильме «Безумное свидание» их гораздо больше, у них два дома, два гендерных сообщества в этих квартирах. В солнечной, желтенькой — девчоночье. В сумрачной, но тоже уютной, похожей на гараж Серёжи Сыроежкина — мужское. Как ни трудно догадаться, квартиры — это умы главных героев, планирующих своё первое свидание. Компании в этих квартирах обитают презанятные. Они не такие мультяшно-фломастрные, как в «Головоломке», а человекообразны на все сто. Со стороны — обычные современные римляне и римлянки, разные по возрасту, внешности, социальному типажу. В мужской голове школьного учителя истории и философии живут Профессор (рассудительный и уютный дедочек в твиде), вечно неуверенный неврастеник Валиум, Брутал в пижонских одёжках, и Ромео в рыжих кудряшках.

В квартире дам (точнее, в голове мебельного реставратора Лары) обитает симметричная компания — циничная панкуха, любящая побузить на стадионе, тотально недоверчивая феминистка, рассудительная дама с высшим образованием и, наконец, Джульетта. Да, симметрия налицо. Зритель, выкупающий намёки, догадается, что мальчики и девочки в итоге начнут дружить домами. Но это не спойлер, ибо до сего момента обеим компаниям, а так же Паоло и Ларе, в чьих головах они все живут, предстоит пережить немало всякого на пути друг к другу.

Кстати, не стоит путать этот фильм с «Безумным свиданием» 2010-го — голливудской комедией со Стивом Кареллом. Эти фильмы — случайные тёзки благодаря нашим «переназывальщикам» из кинопроката. Ну не вдохновляло их исходное «Date Night». Ночь свидания — ыыыы, скукота! Итальянское «Безумное свидание» – это на оригинальных афишах Follemente. Безумно. Что, согласитесь, как-то ближе. Но безумия в стиле американских комедий в фильме нет — в нём довольно акварельный, сугубо речевой юмор. Без летящих тортов, спадающих штанов и прочих мальчишников в Вегасе. Если искать компактную описательную формулу фильма Паоло Дженовезе, то она, пожалуй, такова будет: любой фильм «Квартета И» разделился на два пола и удочерил «Головоломку». Ту самую, которая про девочку Райли и цветных мозговых человечков. Дисней, подключаясь к проекту Дженовезе, такого, разумеется, в виду не имел. Ну, так у них и «Квартета И» нет.

Пуристы, конечно, всё это, вышесказанное, могут зачесть за вторичность. Дескать, пилёные опилки.

Ну да, оммаж. Ну, да, апдейт. Ну, да, конвергенция. Так ведь любая история — это повтор какой-то другой, прежде рассказанной. Сказка про Золушку вообще, говорят, даже в древнеегипетской версии существует. История, рассказанная иначе и для другой аудитории, вполне имеет право считаться новой. Таковой и будем её считать. Тем более, что пересказ для взрослых очень даже удался.

