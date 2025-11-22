На Губернаторской елке в Новосибирске поставят «Конька-Горбунка»

Губернаторская новогодняя ёлка — это праздничное событие на которое приезжают дети со всего региона. Подготовка к этому мероприятию уже началась. Правительство области объявило тендер на постановку сказки «Конёк-Горбунок» в Государственном концертном зале имени А.М. Каца.
Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета Новосибирской области. Завершение контракта запланировано на 26 декабря 2025 года.
Эстетика и атмосфера постановки, как указано в тендере, будут тесно связаны с русской народной культурой. Их создадут с помощью фольклорной росписи и продуманных декораций.
Подрядчику предстоит:
— Действие открывают Скоморохи. Декорация напоминает передвижную сцену-коробейник на колесах, которой может воспользоваться уличный театр, а также перекочевать в разные места — что подходит по духу «Конька-Горбунка», ведь в этой сказке много приключений и путешествий. Все детали (доски, балки, стены, лестницы) будут украшены богатой и яркой росписью, — отмечается в документах на госзакупках.
Также подрядчик должен оформить семь тематических фотозон и продумать концепцию оформления шарами лестничных маршей, дизайна светодиодных кулис.
На все это в контракте заложено порядка 5,5 миллионов рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что на новогодние подарки в новосибирском бюджете заложили 22 млн рублей.
