На Губернаторской елке в Новосибирске поставят «Конька-Горбунка»

Губернаторская новогодняя ёлка — это праздничное событие на которое приезжают дети со всего региона. Подготовка к этому мероприятию уже началась. Правительство области объявило тендер на постановку сказки «Конёк-Горбунок» в Государственном концертном зале имени А.М. Каца.​​​​​​​

Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета Новосибирской области. Завершение контракта запланировано на 26 декабря 2025 года.

Эстетика и атмосфера постановки, как указано в тендере, будут тесно связаны с русской народной культурой. Их создадут с помощью фольклорной росписи и продуманных декораций.

Подрядчику предстоит:

Разработать концепцию мероприятия (сценарий, анализ сказки, распределение ролей и характеров персонажей, их взаимоотношений).

Создать 45 эскизов.

Подобрать 45 актеров.

Обеспечить работу 20 аниматоров.

Обеспечить 9 музыкальных композиций для сопровождения.

Обеспечить 10 хореографических номеров.

— Действие открывают Скоморохи. Декорация напоминает передвижную сцену-коробейник на колесах, которой может воспользоваться уличный театр, а также перекочевать в разные места — что подходит по духу «Конька-Горбунка», ведь в этой сказке много приключений и путешествий. Все детали (доски, балки, стены, лестницы) будут украшены богатой и яркой росписью, — отмечается в документах на госзакупках.

Также подрядчик должен оформить семь тематических фотозон и продумать концепцию оформления шарами лестничных маршей, дизайна светодиодных кулис.

На все это в контракте заложено порядка 5,5 миллионов рублей.

