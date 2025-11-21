На фестивале в Новосибирске обсуждают вымирание книжных магазинов

В Новосибирске 21 ноября открылся международный фестиваля «Книжная Сибирь». В нем участвуют ведущие эксперты книжного рынка. Одним из основных вопросов деловой программы фестиваля стал кризис традиционной книжной розницы. Представители магазинов и издательств ищут ответ на вопрос, как выжить в эпоху доминирования маркетплейсов.

По данным мониторинга Ассоциации книгораспространителей и журнала «Книжная индустрия» на ноябрь 2025 года, за год количество книжных магазинов в городах России с населением свыше 100 тысяч человек сократилось до 2247. За два года их число уменьшилось на 11,3%, или 338 точек, в то время как открылось лишь 135 новых магазинов . Эта тенденция является продолжением долгосрочного спада. Если десять лет назад, в середине 2010-х годов, общее количество книжных магазинов в стране исчислялось тысячами и включало как крупные федеральные сети, так и множество небольших независимых точек, то к сегодняшнему дню рынок существенно сжался. Наиболее сильное сокращение числа магазинов эксперты фиксируют в Центральном федеральном округе, Сибири и Приволжье.

Новосибирские представители индустрии подтверждают выводы исследования и называют давление маркетплейсов одной из причин «вымирания» книжных магазинов.

— Вы знаете, мы пробуем бороться, но есть два ключевых момента, где мы не можем тягаться с маркетплейсами: это наше местоположение и цена. У нас одна точка, а маркетплейсы, условно говоря, в каждом доме. Издательства, к сожалению, не могут предложить нам такие же выгодные цены, как этим площадкам, а налоговая политика государства тоже не способствует нашему процветанию. Поэтому нам тяжело, и мы вынуждены пробовать разные подходы, чтобы выжить. Уже второй год мы активно проводим мероприятия, чтобы люди приходили, видели всё наше богатство, могли потрогать его руками и купить именно у нас, — рассказала Infopro54 директор новосибирского магазина «Книжный бункер» Светлана Савиных

Эти усилия по созданию событийного формата постепенно окупаются, хоть и не решают проблему кардинально. Но пока офлайн-магазины делают ставку именно на это.

— В дни мероприятий выручка точно больше, чем в обычные. И мы продолжаем работать в этом направлении. Но вот сейчас мы подошли к пониманию, что нужна какая-то перезагрузка. Думаем, ищем варианты, но пока нет ясных представлений, о том, куда двигаться дальше, — говорит Светлана Савиных.

Олег Кокшаров, директор Новосибирского филиала издательства «ЭКСМО», подтверждает, что рынок переживает структурный перелом. Он отмечает изменение потребительского поведения.

— Сейчас доля маркетплейсов в продаже книг объективно составляет около 75%. Здесь работает и изменение культуры покупки: если человек привык покупать на маркетплейсе, ему уже неважно, о какой категории товара идет речь. Бороться с этим сложно, потому что там, во-первых, как правило, дешевле, а во-вторых, проще поиск. Магазин не может соперничать с маркетплейсом ни по цене, ни по широте ассортимента. Единственное, чем можно бороться, — это лояльностью покупателей, которую нужно целенаправленно воспитывать через встречи с авторами, книжные клубы и создание такой атмосферы, где хочется находиться, — сказал Олег Кокшаров в беседе с журналистом Infopro54.

Издательства говорят, что для них работа с маркетплейсами это по многим параметрам «лакомый кусок», но признают существование существенных рисков.

— Без розницы есть риск, что если маркетплейсы взвинтят тарифы или платформа уйдет с рынка, то для многих производителей рынок просто исчезнет. Однако маркетплейсы очень привлекательны из-за короткого периода оборачиваемости — около трех месяцев против 10-12 месяцев в традиционных магазинах. С учетом нынешней стоимости денег вы понимаете, насколько существенна такая разница. Правда, сейчас один из двух самых известных маркетплейсов включил очень большой тариф: если мы продаем там книгу на витрине за 1000 рублей, нам возвращают только 350 рублей. И даже мы с нашей издательской маржой с начала третьего квартала работаем минус на этой площадке, и сейчас просто сокращаем свое присутствие там. Если что-то похожее произойдет и на другом маркетплейсе, то для нас это будет достаточно печально, — говорит Олег Кокшаров.

Писатели и издатели считают, что книжную розницу надо сохранять. Но в традиционном виде, скорее всего, книжные магазины выжить не смогут. Эксперты считают, что будущее есть у тех магазинов, которые смогут предложить то, чего не может быть в онлайне: живые встречи, разговоры, события. В качестве примера приводят книжный магазин «Игра слов» во Владивостоке, который за счет интенсивного календаря мероприятий показывает рост офлайн-продаж на 25% . Однако для сохранения книжной розницы, говорят участники рынка, необходимы и системные меры, включая государственные гранты, льготы по аренде и кредитам, а также активизацию антимонопольного контроля за деятельностью онлайн-площадок.

Ранее редакция рассказывала о выходе в свет двух книг об архитектуре Новосибирска.