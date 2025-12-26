В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу

В Новосибирской области открыли первую в этом сезоне ледовую переправу. Ледовая трасса на Новосибирском водохранилище соединила села Спирино и Чингис, ее длина 1800 метров.

— Теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге или пересекать путь по льду водоёма, нарушая закон, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Комиссия в составе представителей районной администрации, госинспекции по маломерным судам МЧС РФ и ГАИ замерили толщину льда, осмотрели оснащение пунктов обогрева и спасательных постов с обеих берегов Обского моря.

Переправа функционирует с 09:00 до 18:00. Она открыта для автомобилей массой до 5 тонн. Толщина льда на момент открытия составляет 32 см.

Спасатели напомнили, что проезд на автомобильной технике по водоёмам вне ледовых переправ опасен для жизни и запрещён законом.

Ещё одна ледовая дорога «Ордынское – Нижнекаменка» пока не функционирует.

Стоит отметить, что аукционы по определению подрядчиков на строительство и эксплуатацию ледовых переправ в Новосибирской области были объявлены администрацией Ордынского района еще в августе 2025 года.

Победителем конкурса на строительство переправы «Спирино — Чингис» стало ООО «Алмаз- Профи». Компания согласилась выполнить работы за 4,336 млн рублей (при начальной стоимости 4,379 млн рублей).

Вторую переправу — «Ордынское – Нижнекаменка» — построит ООО «Автострой». Компания выполнит работы за 7,5 млн рублей при начальной стоимости 9,377 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске назвали районы-лидеры по количеству гололедных травм.