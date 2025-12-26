Поиск здесь...
В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Трасса длиной 1,8 км заменит стокилометровый объезд и будет работать до весны

В Новосибирской области открыли первую в этом сезоне ледовую переправу. Ледовая трасса на Новосибирском водохранилище соединила села Спирино и Чингис, ее длина 1800 метров.

— Теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге или пересекать путь по льду водоёма, нарушая закон, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Комиссия в составе представителей районной администрации, госинспекции по маломерным судам МЧС РФ и ГАИ замерили толщину льда, осмотрели оснащение пунктов обогрева и спасательных постов с обеих берегов Обского моря.

Переправа функционирует с 09:00 до 18:00. Она открыта для автомобилей массой до 5 тонн. Толщина льда на момент открытия составляет 32 см.

Спасатели напомнили, что проезд на автомобильной технике по водоёмам вне ледовых переправ опасен для жизни и запрещён законом.

Ещё одна ледовая дорога «Ордынское – Нижнекаменка» пока не функционирует.

Стоит отметить, что аукционы по определению подрядчиков на строительство и эксплуатацию ледовых переправ в Новосибирской области были объявлены администрацией Ордынского района еще в августе 2025 года.

Победителем конкурса на строительство переправы «Спирино — Чингис» стало ООО «Алмаз- Профи». Компания согласилась выполнить работы за 4,336 млн рублей (при начальной стоимости 4,379 млн рублей).

Вторую переправу — «Ордынское – Нижнекаменка» — построит ООО «Автострой». Компания выполнит работы за 7,5 млн рублей при начальной стоимости 9,377 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске назвали районы-лидеры по количеству гололедных травм.

Фото предоставлено ГУ МЧС по Новосибирской области, автор- пресс-служба

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

«Затягиваем пояса»: за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирске выданы 172 разрешения на строительство 918 тысяч кв. м недвижимости. Из них 67 — на жилые дома. По общему количеству разрешений в уходящем году наблюдается довольно существенное сокращение. Для сравнения, в 2019–2024 годах выдачи этих документов колебались от 219 до 253. Общая площадь заявленных объектов варьировалась от 753 тысяч до 1,26 млн кв. м. Однако разброс по разрешениям на жилые дома — от 46 до 74. Об этом на заседании регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

— 67 разрешений, выданных в этом году, — меньше, чем пиковые показатели 2021–2022 годов. Но в разрезе десяти лет уровень остается примерно стабильным, — констатировал Улитко.

Читать полностью

Более 190 троллейбусов ежедневно выходят на линии Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске на маршруты ежедневно выходит порядка 196 троллейбусов из более чем 230 единиц, имеющихся в парке. Сокращение выпуска на линию связано с нехваткой водителей, возникшей после увольнения части персонала и в период сезонной заболеваемости. Об этом «Новосибирским новостям» рассказал начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко.

Он добавил, что для быстрого восполнения штата департамент транспорта развернул масштабную кампанию по поиску водителей. Специалисты объезжают центры занятости в районах Новосибирской области, а также взаимодействуют с профильным министерством. По его словам, в штат уже приняты 30 новых сотрудников, 19 из которых уже работают на линии, а 11 проходят обязательную стажировку.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска продает сгоревший памятник архитектуры за один рубль

Автор: Мария Гарифуллина

Департамент земельных и имущественных отношений Новосибирска выставил на продажу еще один памятник архитектуры регионального значения. Мэрия объявила о продаже здания по адресу улица Фабричная, 19 с символической стартовой ценой в один рубль. Инвестор, который решится купить этот объект культурного наследия, должен будет восстановить его из руин.

Памятник деревянного зодчества, расположенный по адресу Фабричная, 19, был построен в 1905 году для Николая Туркина — крупного предпринимателя, купца 1-й гильдии и одного из основателей мукомольной промышленности в Новониколаевске. Историческое здание с богатым декором, получило охранный статус ещё в 1976 году. В 2005 году, дом был уничтожен пожаром. От некогда красивого двухэтажного особняка с мезонином остались только кирпичные руины цокольного этажа. Ресурсы для восстановления сгоревшего памятника архитектуры в течение 20 лет так и не нашлись.

Читать полностью

Цены на билеты в кинотеатры Новосибирска выросли за год на 25%

Автор: Юлия Данилова

Одним из лидеров роста цен на сегменте «Услуги» в Новосибирской области в октябре стали цены на билеты в кино. Информация об этом содержится в региональном обзоре Банка России.

— Затраты кинотеатров на прокат премьерных картин и обслуживание оборудования выросли, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ, комментируя этот тренд.

Читать полностью

«Кто угодно уже не нужен»: рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер

Автор: Юлия Данилова

По итогам комплексного анализа динамики заработных плат, спроса и предложения на рынке труда в 2025 году аналитики SuperJob пришли к выводу: рынок входит в новую фазу. Массовый рост доходов, вызванный острым дефицитом кадров, постепенно сходит на нет. В 2026 году повышение зарплат сохранится, но будет носить точечный характер и напрямую зависеть от квалификации и вклада сотрудника в бизнес-результат.

Увеличение числа резюме в 2025 году не означает снятия кадрового напряжения. Найти формального кандидата стало проще, однако закрытие сложных вакансий по-прежнему требует времени и ресурсов. Дефицит качественных специалистов сохраняется, особенно в профессиях с высокой добавленной стоимостью.

Читать полностью

Новосибирцы сообщают о проблемах со слухом и ЖКТ после гонконгского гриппа

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области регистрируют осложнения после перенесенного гриппа. Переболевшие делятся своими историями в личных беседах и на тематических форумах. Судя по этим рассказам, последствия гриппа, сейчас циркулирующего в регионе, разнообразны. Практикующие врачи это подтверждают. Infopro54 приводит несколько типичных историй текущего эпидемического сезона.

Одним из распространенных последствий гриппа являются воспалительные заболевания ЛОР-органов, в том числе отиты и синуситы.

Читать полностью
Власть Недвижимость

«Затягиваем пояса»: за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

Общество

Замглавы Минстроя России отреагировал на идею штрафовать за елки в подъездах

Общество

В Новосибирске бездомная собака преградила детям путь к школе

Власть Недвижимость

Мэрия Новосибирска продает сгоревший памятник архитектуры за один рубль

Бизнес

В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу

Финансы

Фишинг, фейковые магазины и розыгрыши: как мошенники используют новогоднюю суету

Бизнес Общество

Цены на билеты в кинотеатры Новосибирска выросли за год на 25%

Общество

Резкое похолодание до -32 градусов ожидается в Новосибирской области на выходных

Общество

В Новосибирске подорожает проездной для льготников

Бизнес ПроБизнес Рынки

«Кто угодно уже не нужен»: рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер

Медицина Общество

Новосибирцы сообщают о проблемах со слухом и ЖКТ после гонконгского гриппа

Бизнес

Новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Бизнес Власть

У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Бизнес Власть

Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Власть Общество

Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Власть

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

У москвичей вырос интерес к недвижимости Новосибирска

Промышленность

«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Общество

Режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара

Общество

Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири

Бизнес Власть

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Бизнес Отставки и назначения

Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

Недвижимость

Самые дорогие сделки с жилой недвижимостью в Новосибирске назвали в Росреестре

Недвижимость

Дом-памятник академика Лаврентьева в Академгородке отреставрируют за 30 миллионов рублей

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Общество Прямым текстом

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

Про Бизнес
