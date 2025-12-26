Поиск здесь...
Цены на билеты в кинотеатры Новосибирска выросли за год на 25%

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Очередной всплеск ожидается на январских каникулах

Рост на 25%

Одним из лидеров роста цен на сегменте «Услуги» в Новосибирской области в октябре стали цены на билеты в кино. Информация об этом содержится в региональном обзоре Банка России.

— Затраты кинотеатров на прокат премьерных картин и обслуживание оборудования выросли, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ, комментируя этот тренд.

По словам собеседника Infopro54, знакомого с рынком кинопроката города, в октябре билеты в кино в Новосибирске в среднем подорожали на 5%. Динамика за год составила около 25%, сообщил эксперт со ссылкой на данные Росстата. По его словам, информация, которую анализирует статистика, собирается из открытых источников кинотеатров.

Есть варианты

По данным «2ГИС», в Новосибирской области работают 24 кинотеатра, включая филиалы. У «Победы» — 5 филиалов, у «Синема Парка» — 4.

  • Судя по информации, которую можно найти в открытых источниках, в кинотеатре «Рассвет» в последнюю неделю декабря 2024 года цены на билеты варьировались от 200 до 350 рублей. В этом году — от 200 до 400 рублей.
  • В «Синема Парке» на последней неделе декабря 2025 года ценник на билеты стартует от 220 рублей, премиум — от 750 рублей (ранее от 2500).
  • В «Каро», судя по данным «Афиши Новосибирск», в последнюю неделю декабря билеты начинаются от 940 рублей.
  • В «Победе» цена за сеанс в декабре — до 500 рублей.

В соцсетях можно встретить комментарии горожан, которые пишут, что в конце декабря 2024 года – начале январских каникул 2025 цена на сеанс в кинотеатрах городах доходила до 900 рублей. Речь шла о сетевых площадках.

В Центре культуры и отдыха «Победа» редакции Infopro54 сообщили, что этой осенью цены на площадке не повышались, а в течение 2025 года стоимость похода в кино оставалась стабильной.

— Для льготных категорий зрителей действуют специальные цены: студенты, пенсионеры, многодетные семьи, организованные группы школьников с удовольствием пользуются возможностью посетить кинотеатр по билетам со скидкой. Важная часть работы с горожанами — бесплатные показы в рамках фестивалей и форумов, привлекающие широкую аудиторию и позволяющие раскрыть просветительский потенциал кинематографа, сделать искусство кино максимально доступным. Конечно, если мы привозим режиссеров и актеров, организуем фестивальные показы с особым событийным сопровождением, цена билета может быть немного выше, чем на обычный сеанс, — комментирует генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, с 18 по 21 декабря 2025 года в среднем ценник за билет в кинотеатрах страны составлял 477 рублей, годом ранее — 394 рубля (рост за год на 21%), то есть Новосибирск идет чуть быстрее общероссийского тренда. «Коммерсант», со ссылкой на данные крупнейших билетных операторов, сообщал, что за январь–декабрь 2025 года билет в кино стоил в среднем 509 рублей.

Сезонный всплеск

Собеседник редакции, владеющий данными по региональному рынку, прогнозирует, что очередной всплеск цен в кинотеатрах нужно ждать на январских каникулах.

— В период школьных каникул кинотеатры расширяют сетку, добавляют больше фильмов в прокат. Это сезонная история, — говорит эксперт.

  • Например, в «Рассвете» на январские сеансы 2025 года ценник повышался до 400–500 рублей. Особенно резкий рост цен наблюдался на детские фильмы — до 200 рублей. После каникул цена падала: до 180–300 рублей за сеанс. Актуальный ценник на январь 2026-го в группе кинотеатра пока не выложен.
  • В «Синема Парке» на январских каникулах 2026 года минимальный ценник начинается от 375 рублей. На некоторые фильмы — от 1250 рублей.
  • В «Каро», судя по данным «Афиши Новосибирск», на каникулах 2026 года билеты стартуют от 940 рублей. Много предложений от 1210 рублей. С 12 января минимальные цены снижаются — от 610 рублей.
  • В «Победе» в январе 2026-го ценник на билет вырастает на 100–200 рублей в зависимости от фильма и времени сеанса — до 600. В прошлом году на новогодних каникулах журналист редакции ходил на фильмы в этом кинотеатре, заплатив за билет 550 рублей.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, в декабре 2024-го средняя по стране цена билета в кино составляла 404 рубля, в январе 2025-го — 480 рублей. То есть каникулярное удорожание составляло около 18%. В Новосибирске «праздничная индексация» доходит до 30%.

По данным опроса, проведенного ВТБ, в новогодние каникулы 31% сибиряков планируют посетить культурные мероприятия. Самой популярной формой культурного отдыха этой зимой в округе назвали кино (65%).

Ранее редакция сообщала о том, что осень 2025 года в Новосибирске стала сезоном кинофестивалей. 

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

