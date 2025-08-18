Гастроли новосибирского театра прошли в Петербурге с аншлагом

С 5 по 10 августа в Санкт-Петербурге прошли гастроли ведущего новосибирского театра «Красный факел». Временным пристанищем для краснофакельской труппы, которая по праву считается гордостью Новосибирска, стала Основная сцена БДТ им. Г.А.Товстоногова.

Несмотря на долгую и весьма плодотворную историю взаимоотношений «Сибирского МХАТа» и театрального Петербурга, подобных продолжительных гастролей в его исполнении в Северной столице не было достаточно давно — с 2012 года. И наконец нынешним летом этот пробел удалось восполнить. Причём, что важно, не только в количественном, но и в качественном отношении.

На сцене Большого драматического театра артисты «Красного факела» представили три самые громкие премьеры последних лет и жемчужины своего нынешнего репертуара, в полной мере отражающие текущий художественный курс театра и его репертуарную политику, акцент в которой сделан на отечественную и зарубежную классику: мюзикл «Ромео и Джульетта» в постановке Марка Букина (16+), а также спектакли по «Мёртвым душам» Гоголя (18+) и «Бесам» Достоевского (18+), режиссёром которых выступил художественный руководитель «Красного факела» Андрей Прикотенко.

Все три спектакля уже вошли в золотой фонд новосибирского театрального искусства, неизменно собирая полные залы и вызывая бурые овации требовательной сибирской публики. Теперь же с ними впервые смог ознакомиться и не менее взыскательный петербургский зритель, и, судя по опубликованным отзывам, данное знакомство можно считать успешно состоявшимся.

Вообще связи между Новосибирском и Петербургом весьма обширны и многообразны, и проявляются они в самых разных сферах. Если же говорить именно о театре, то в этой связи, конечно, вспоминается «Февральский дневник» (12+). Этот спектакль, посвящённый снятию блокады Ленинграда, относительно недавно вошёл в репертуарную афишу «Красного факела», но также уже стал одним из наиболее любимых у новосибирцев. Кстати, его тоже поставил Андрей Прикотенко, для которого, как коренного петербуржца, всё, что связано с этим городом, окрашено особыми личными чувствами.

К слову, при всей непохожести и географической далёкости наших двух городов, невольно иногда ловишь себя на мысли о многочисленных пересечениях и взаимосвязях между ними, особенно в творческой сфере. В принципе, этому есть простое и логичное объяснение. Петербург, как известно, носит почётное звание культурной столицы России, а Новосибирск, в свою очередь, с не меньшими основаниями претендует на титул культурной столицы Сибири. В обоих городах невероятная концентрация талантливых творческих людей, имеющих благоприятные условия для реализации своего потенциала и создания новых масштабных проектов. Иногда эти потенциалы пересекаются, и тогда на выходе мы имеем кумулятивный эффект в виде на редкость удачного и гармоничного симбиоза творческой энергетики города над вольной Невой и славного города на Оби.

Если же подводить какой-то эмоционально-смысловой итог этих гастролей, то, мне кажется, его сформулировать так: если что-то ещё может спасти этот мир, то это искусство, любовь и красота, которые в данном случае слились воедино. И именно подобные спектакли позволяют взглянуть на всё окружающее другими глазами и дают надежду на светлое будущее.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция рассказывала о гастролях в Новосибирске театра «Мастеровые» из Набережных Челнов.