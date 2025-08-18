Рекламодателям

Гастроли новосибирского театра прошли в Петербурге с аншлагом

  • 18/08/2025, 11:00
Все три спектакля, представленные в городе на Неве, входят в золотой фонд новосибирского театрального искусства

С 5 по 10 августа в Санкт-Петербурге прошли гастроли ведущего новосибирского театра «Красный факел». Временным пристанищем для краснофакельской труппы, которая по праву считается гордостью Новосибирска, стала Основная сцена БДТ им. Г.А.Товстоногова.

Временным пристанищем для краснофакельской трупп стала Основная сцена БДТ им. Г.А.Товстоногова

Несмотря на долгую и весьма плодотворную историю взаимоотношений «Сибирского МХАТа» и театрального Петербурга, подобных продолжительных гастролей в его исполнении в Северной столице не было достаточно давно — с 2012 года. И наконец нынешним летом этот пробел удалось восполнить. Причём, что важно, не только в количественном, но и в качественном отношении.

На сцене Большого драматического театра артисты «Красного факела» представили три самые громкие премьеры последних лет и жемчужины своего нынешнего репертуара, в полной мере отражающие текущий художественный курс театра и его репертуарную политику, акцент в которой сделан на отечественную и зарубежную классику: мюзикл «Ромео и Джульетта» в постановке Марка Букина (16+), а также спектакли по «Мёртвым душам» Гоголя (18+) и «Бесам» Достоевского (18+), режиссёром которых выступил художественный руководитель «Красного факела» Андрей Прикотенко.

Артисты «Красного факела» представили три самые громкие премьеры последних лет

Все три спектакля уже вошли в золотой фонд новосибирского театрального искусства, неизменно собирая полные залы и вызывая бурые овации требовательной сибирской публики. Теперь же с ними впервые смог ознакомиться и не менее взыскательный петербургский зритель, и, судя по опубликованным отзывам, данное знакомство можно считать успешно состоявшимся.

Вообще связи между Новосибирском и Петербургом весьма обширны и многообразны, и проявляются они в самых разных сферах. Если же говорить именно о театре, то в этой связи, конечно, вспоминается «Февральский дневник» (12+). Этот спектакль, посвящённый снятию блокады Ленинграда, относительно недавно вошёл в репертуарную афишу «Красного факела», но также уже стал одним из наиболее любимых у новосибирцев. Кстати, его тоже поставил Андрей Прикотенко, для которого, как коренного петербуржца, всё, что связано с этим городом, окрашено особыми личными чувствами.

К слову, при всей непохожести и географической далёкости наших двух городов, невольно иногда ловишь себя на мысли о многочисленных пересечениях и взаимосвязях между ними, особенно в творческой сфере. В принципе, этому есть простое и логичное объяснение. Петербург, как известно, носит почётное звание культурной столицы России, а Новосибирск, в свою очередь, с не меньшими основаниями претендует на титул культурной столицы Сибири. В обоих городах невероятная концентрация талантливых творческих людей, имеющих благоприятные условия для реализации своего потенциала и создания новых масштабных проектов. Иногда эти потенциалы пересекаются, и тогда на выходе мы имеем кумулятивный эффект в виде на редкость удачного и гармоничного симбиоза творческой энергетики города над вольной Невой и славного города на Оби.

Если же подводить какой-то эмоционально-смысловой итог этих гастролей, то, мне кажется, его сформулировать так: если что-то ещё может спасти этот мир, то это искусство, любовь и красота, которые в данном случае слились воедино. И именно подобные спектакли позволяют взглянуть на всё окружающее другими глазами и дают надежду на светлое будущее.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция рассказывала о гастролях в Новосибирске театра «Мастеровые» из Набережных Челнов. 

Фото предоставлено пресс-службой театра «Красный факел», автор: Василий Вагин.

Рубрики : Общество Культура

Регионы: Санкт-Петербург Новосибирск

Теги : театры новосибирска Гастроли


