Официальная инфляция «съела» рост цен на квартиры в Новосибирске

После отмены льготной ипотеки в июле 2024 года, в среднем стоимость квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников выросла на 10,3%, констатировали аналитики центра «Движение.ру». Для сравнения, официальный уровень инфляции с июня 2024 года по июнь 2025 года составил 9,7%.

Среди сибирских городов больше всего за год квадрат подорожал в Омске — на 14,3% до 155 тысяч рублей.

— Это связано с существенным ростом объемов строительства и выходом на рынок проектов с более высокими качественными характеристиками, — отметили эксперта центра.

В восьми миллионниках зафиксировано снижение реальных цен на новостройки. Так, в Новосибирске квадрат за год подорожал на 6,9% до 147,8 тысяч рублей, что ниже официальной инфляции. В Красноярске — на 5,9% до 134,4 тысяч.

Средняя стоимость лота в сделках в новостройках городов-миллионников год к году прибавила 10,8%. В Новосибирске рост составил около 12% до 7,36 млн рублей за лот.

Аналитики «Движение.ру» не исключают, что это связано с ростом средневзвешенной площади приобретаемых квартир.

— Единственная сохранившаяся массовая льготная программа жилищного кредитования — семейная ипотека — вызвала рост средневзвешенной площади приобретаемых квартир. Они в среднем стали просторнее в большей части российских мегаполисов, — говорится в результатах исследования.

В четырех миллионниках, в том числе в Новосибирске, наблюдается максимальный прирост площадей лотов в сделках. По данному показателю Новосибирск находится на третьем месте в России. Средняя площадь купленных квартир в новостройках в столице Сибири по итогам полугодия 2025 года составляла 50 кв.

Напомним, по данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», при средней стоимости квартиры в Новосибирске 6 717 548 рублей и арендной плате 37 961 рубль в месяц доходность составляет всего 6,8%. Это на 0,1% ниже, чем годом ранее. Окупится такая квартира за 14,7 года, тогда как годом ранее этот показатель приравнивался к 14,5 года. При том, что аналитики не учитывали налоги, которые должен платить арендодатель, а также расходы, связанные с поиском арендатора, ремонтом и другими сопутствующими тратами.

По подсчетам независимого аналитика недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, аренда остается в три раза выгоднее кредита на покупку жилья.

Стоит также отметить, что в конце 2024 — начале 2025 года банки предлагали открыть вклады с доходностью до 30% годовых.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске заметили резкий рост спроса на новостройки.