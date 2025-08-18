Новосибирские ученые разработали препарат от описторхоза на основе хищного гриба

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали новое средство для лечения описторхоза — опасного паразитарного заболевания, поражающего печень и желчевыводящие пути. Основной препарата стал экстракт хищного гриба Duddingtonia flagrans. Infopro54 ознакомился с патентной документацией

Описторхоз широко распространен в России, особенно в Сибири, где уровень заражения населения в некоторых районах достигает 90%. Паразит передается при употреблении сырой или недостаточно обработанной рыбы и вызывает тяжелые поражения печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Без лечения заболевание может привести к развитию хронических воспалений, фиброза и даже рака. Традиционно для лечения описторхоза применяют противогельминтный препарат, который кроме своей эффективности известен и серьезными побочными эффектами.

Новосибирские ученые считают, что альтернативой может стать новый препарат на основе экстракта гриба Duddingtonia flagrans штамма F-882. Этот гриб известен своей способностью уничтожать паразитов. Исследования показали, что он может быть эффективен против возбудителя описторхоза Opisthorchis felineus.

В лабораторных испытаниях средство продемонстрировало высокую эффективность: уже через сутки после обработки все личинки описторхов погибали. При этом экстракт гриба оказался нетоксичным для клеток млекопитающих, что делает его потенциально более безопасным, чем традиционные антигельминтные препараты.

Новый препарат может быть использован не только в медицине, но и в ветеринарии — для лечения домашних и сельскохозяйственных животных, указывает автор работы Тамара Теплякова. Патентообладателем стал ГНЦ ВБ «Вектор».

