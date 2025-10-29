Герои НовоСибири изучили процессы цифровой трансформации НСО

Компания 2ГИС, разработчик одноименного геоинформационного сервиса, предоставляющего возможности выбора организаций, поиска местоположений в городах и построения оптимальных маршрутов, открыла двери кампуса «Школы 21» для участников проекта. Была представлена уникальная методика обучения, основанная на принципе обмена опытом и знаниями между студентами. Данный образовательный проект, реализуемый в регионе при поддержке правительства области, направлен на формирование компетенций, необходимых для работы в ведущих российских IT-компаниях.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь выступил с лекцией о цифровой трансформации в сфере государственного управления, подчеркнув успехи региона в этой области. Новосибирская область занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективности руководителей цифровой трансформации. Приоритетами регионального правительства являются поддержка IT-сектора, подготовка квалифицированных кадров, импортозамещение, информационная безопасность, развитие беспилотных технологий, искусственного интеллекта, «умного города» и создание удобных сервисов для граждан, включая участников СВО и их семьи.

Сергей Цукарь отметил, что в рамках Года защитника Отечества три востребованные услуги для участников СВО были переведены в проактивный формат, а именно: компенсация расходов на ЖКХ, оплата детского сада и обеспечение бесплатным питанием в школах. Участники СВО получают уведомления о доступных мерах поддержки и могут подать заявление онлайн. В Новосибирской области создан комплексный подход к информированию о мерах поддержки через портал «Госуслуги», единый номер 110 и чат в мессенджере MAX.

В дальнейшем участникам проекта предстоит стажировка в органах власти и работа с менторами. Проект «Герои НовоСибири», являющийся частью федеральной программы «Время героев», предоставит ветеранам СВО возможности для занятия руководящих должностей и участия в политической жизни региона после завершения обучения. Программа, рассчитанная на десять месяцев, направлена на развитие управленческих навыков и подготовку к государственной службе.