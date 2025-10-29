Увеличить компенсацию расходов родителей за детский сад предлагают в Госдуме

Группа депутатов, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» и первым заместителем председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым, разработала законопроект, увеличивающий компенсацию родителям за детский сад. Депутаты предлагают внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Сейчас размер компенсации устанавливают законы субъектов РФ. В частности, в Новосибирской области компенсация за первого ребенка составляет 20% от оплаты за детский сад, 50% — за второго, 70% — за третьего. 100% компенсация положен в случае если один из родителей пропал без вести или погиб на СВО.

Законопроект предлагает увеличить компенсации на 20%: на первого ребенка до 40%, на второго — до 70%, на третьего — до 90%.

— Это снизит финансовую нагрузку на семьи, обеспечит равный доступ к дошкольному образованию и поддержит демографическую политику страны, — говорится в пояснительной записке.

С 1 января 2025 года в Новосибирске введена следующая стоимость оплаты за детский сад:

Для детей младше трех лет стоимость посещения детского сада выросла на 10 рублей в день и составила 145 рублей.

Для дошкольников (от трех лет) — до 177 рублей в день (рост 14 рублей) или 3540 рублей в месяц (вместо 3 260 рублей).

Для малоимущих и многодетных семей родительская плата составила 72,5 рублей и 88,5 рублей в день соответственно.

Возможность посещать детский сад бесплатно в регионе есть у дети, оставшихся без попечения родителей, детей работников образовательных учреждений, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-инвалидов и др.

В Новосибирской области компенсация оплаты за детский сад предоставляется при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующей в регионе на 1 января года, в котором предоставляется компенсация.

Напомним, постановлением правительства в Новосибирской области утвержден прожиточный минимум на 2026 год: 18560 рублей (+1182 рубля к 2025 году). При этом для трудоспособного населения он составит 20230 рублей, для пенсионеров — 15962 рубля, для детей — 18003 рубля. По сравнению с 2025 годом, прожиточный минимум в регионе повысится на 6%.

