Увеличить компенсацию расходов родителей за детский сад предлагают в Госдуме

Группа депутатов, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» и первым заместителем председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым, разработала законопроект, увеличивающий компенсацию родителям за детский сад. Депутаты предлагают внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Сейчас размер компенсации устанавливают законы субъектов РФ. В частности, в Новосибирской области компенсация за первого ребенка составляет 20% от оплаты за детский сад, 50% — за второго, 70% — за третьего. 100% компенсация положен в случае если один из родителей пропал без вести или погиб на СВО.
Законопроект предлагает увеличить компенсации на 20%: на первого ребенка до 40%, на второго — до 70%, на третьего — до 90%.
— Это снизит финансовую нагрузку на семьи, обеспечит равный доступ к дошкольному образованию и поддержит демографическую политику страны, — говорится в пояснительной записке.
С 1 января 2025 года в Новосибирске введена следующая стоимость оплаты за детский сад:
В Новосибирской области компенсация оплаты за детский сад предоставляется при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующей в регионе на 1 января года, в котором предоставляется компенсация.
Напомним, постановлением правительства в Новосибирской области утвержден прожиточный минимум на 2026 год: 18560 рублей (+1182 рубля к 2025 году). При этом для трудоспособного населения он составит 20230 рублей, для пенсионеров — 15962 рубля, для детей — 18003 рубля. По сравнению с 2025 годом, прожиточный минимум в регионе повысится на 6%.
