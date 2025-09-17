«Герои НовоСибири»: участник проекта проинспектировал дорожное строительство

В рамках образовательной инициативы «Герои НовоСибири» Сергей Трифанов, участник проекта, посетил объект реконструкции дорожного полотна, реализуемый по программе «Инфраструктура для жизни». Совместно с начальником управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Иваном Павловым и представителями технадзора он проинспектировал ход восстановительных работ на мосту через реку Вьюна в Колыванском районе.

Иван Павлов отметил, что независимый контроль качества привлекается на всех этапах реализации проекта «Инфраструктура для жизни», что обеспечивает прозрачность и своевременное выявление возможных нарушений. Он подчеркнул важность участия Сергея Трифонова, представителя «Героев НовоСибири», в подобных инспекциях, которые позволяют глубже понять принципы и цели проекта, а также оценить прогресс на ключевых объектах, таких как данный мост.

Сергей Трифанов, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с министерством транспорта длится уже месяц, и каждый выезд предоставляет возможность получить новые знания, оценить качество работ и понять специфику. Он высоко оценил качество ремонта моста, выполненного подрядчиком в установленные сроки. Трифанов отметил, что автомобили не снижают скорость на участке, что свидетельствует о достойном уровне качества работ в Новосибирской области.

Мост через Вьюну расположен в одноименном селе на трассе «Новосибирск – Колывань – Томск», являющейся частью опорной сети дорог области, связывающей регионы. Этот путь обеспечивает доступ жителей около 50 населенных пунктов к Северному обходу и федеральным трассам Р-254 и Р-255.

В ходе ремонта были обновлены опоры, заменены балки, укреплены конусы насыпи и установлена система водоотведения. Завершающим этапом стало устройство нового дорожного полотна. Гарантия на работы составляет до восьми лет. Согласно заключениям независимого контроля и комиссии, мост отвечает нормативным требованиям. Участник проекта «Герои НовоСибири» также дал положительную оценку ремонту сооружения.