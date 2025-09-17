В Новосибирской области качество зерна не дотягивает до прошлогоднего уровня

В Новосибирской области на 5 сентября было собрано 900 тысяч тонн зерна, что на 54% больше показателя прошлого года на ту же дату. По этому показателю регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе, уступая лишь Алтайскому краю (2,2 млн тонн). Треть собранного в регионе урожая зерновых приходится на пшеницу. Такие данные были приведены директором Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Марией Шостак на форуме «Зерно Сибири».

71% исследованного новосибирского урожая классифицировано как продовольственная пшеница. При этом доля пшеницы 3 класса занимает лишь 22%, 4 класса – 49%, а 5 класса – около трети всего объема. Это выше среднегодовых показателей, но ниже уровня 2024 года.

Для сравнения, в Красноярском крае на высококачественную пшеницу 3 класса приходится 62,5% урожая (всего собрано 700 тысяч тонн), 31% относится к 4 классу, что на треть выше среднего показателя. Фуражная пшеница 5 класса составляет лишь 6%.

По словам Марии Шостак, особенно удачными в Сибири оказались посевы озимой пшеницы и раннеспелых яровых сортов.

— Фермеры, выбравшие озимые культуры, получили существенное преимущество, — констатировала она.

Шостак добавила, что окончательные итоги качества сибирского зерна можно будет подвести только зимой. Но отметила, что Сибирь к началу сентября показала лучшие в стране (в процентном соотношении) результаты по сбору пшеницы 3 класса — 56% от общего объема.

Напомним, в конце августа аграрии Новосибирской области говорили о рисках повторения прошлогодней ситуации, когда значительная часть урожая пошла в фураж. Они отмечали, что снижение качества зерна может усугубить ключевую проблему — низкие закупочные цены. По их словам, фактически текущие закупочные цены в два раза ниже себестоимости. В такой ситуации единственной стратегией для тех хозяйств, которые могут себе это позволить, становится складирование зерна в ожидании лучшей конъюнктуры.

Ранее редакция сообщала, что зернотрейдеры Новосибирска начали покупать вагоны-зерновозы.