В Госдуму внесут законопроект против «бабушкиной схемы» с квартирами

Фракция «Справедливая Россия» на следующей неделе представит в Госдуму законопроект для борьбы с мошенничеством при продаже жилья. Документ направлен на предотвращение оспаривания сделок, известных как «бабушкина схема».

— У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе, — сказали в пресс-службе изданию ТАСС.

Лидер партии Сергей Миронов и Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономике, подготовили документ.

22 ноября Бутовецкий заявил, что после признания сделки с недвижимостью недействительной, право собственности должно возвращаться пенсионерам только после того, как они вернут все деньги покупателям. Замглавы Росреестра подчеркнул, что такие меры соответствуют Гражданскому кодексу. В кодексе сказано, что никто не может требовать исполнения обязательств, не выполняя встречных условий.

20 ноября Александр Аксененко, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, предложил замораживать деньги при покупке квартир у пенсионеров. Это, по его мнению, могло бы снизить количество споров о сделках с жильем в будущем.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники в Новосибирске начали представляться газовиками.