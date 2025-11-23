Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о крестах на гербе России

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, объявил, что законопроект о добавлении крестов над коронами и державой в описание Государственного герба России будет рассматриваться в приоритетном порядке.

— Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Герб Российской Федерации — это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать всё, чтобы не допускать искажений его изображения. Поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе, — цитирует слова Володина в пятницу пресс-служба Госдумы.

Проект закона направлен в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Он предлагает внести изменения в описание Государственного герба Российской Федерации, добавив обязательное наличие крестов над коронами и державой. Инициатива принадлежит 412 депутатам, среди которых Вячеслав Володин.

В статью 1 федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации» предлагается внести изменения. Описание герба предлагается дополнить указанием на то, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

Новосибирская областная молодежная библиотека разместила в соцсети «ВКонтакте» пост, который «Русская община» сочла оскорбительным из-за отсутствия крестов на храмах. В ответ на запрос библиотека пояснила, что кресты на изображениях были, но не прорисованы четко. Чтобы избежать недоразумений, рисунок доработали, сделав кресты более заметными

