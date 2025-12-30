Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

В Новосибирске проводится тендер по выбору подрядчика для проведения работ по консервации спортивного сооружения, расположенного по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник»».

Поводом стала рекомендация Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, которая в феврале 2024 года проверила техническое состояние недостроя. Речь идет о трехэтажном здании (включая подземный) площадью 533,7 кв. м, готовность которого по данным на март 2021 года оценивалась в 57%.

Подрядчику предстоит демонтировать существующее ограждение территории и установить новое. Кроме того, в месте разрушения наружного слоя кирпичной стены победитель должен заменить слой утеплителя, а кладку восстановить, во избежание попадания атмосферных осадков в здание в месте примыкания стеновых сэндвич-панелей к монолитной цокольной части, выполнить монтаж отливов. Также документацией предусмотрено завершение монтажа парапетных отливов, выполнение ограждения на лестнице, проведение ревизии системы ливневой канализации и др.

Все работы должны быть выполнены не позднее 22 мая 2026 года. Начальная цена аукциона — 3,1 млн рублей.

Напомним, в мае 2023 года комиссией по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска рассматривался амбициозный проект реконструкции объекта в крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовой ареной, но он не был реализован. В рамках реконструкции планировалось создать комплекс площадью 12,8 тысяч кв. метров. Он должен был включать в себя крытую хоккейную коробку (4188 кв. м), зал крытого бассейна (2158 кв.м), зал для игры в мини-футбол (2193 кв.м), а также помещения спортивной борьбы (759 кв. м).

Ранее редакция сообщала, что новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций.