Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Техническое обследование объекта выявило дефекты

В Новосибирске проводится тендер по выбору подрядчика для проведения работ по консервации спортивного сооружения, расположенного по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник»».

Поводом стала рекомендация Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, которая в феврале 2024 года проверила техническое состояние недостроя. Речь идет о трехэтажном здании (включая подземный) площадью 533,7 кв. м, готовность которого по данным на март 2021 года оценивалась в 57%.

Подрядчику предстоит демонтировать существующее ограждение территории и установить новое. Кроме того, в месте разрушения наружного слоя кирпичной стены победитель должен заменить слой утеплителя, а кладку восстановить, во избежание попадания атмосферных осадков в здание в месте примыкания стеновых сэндвич-панелей к монолитной цокольной части, выполнить монтаж отливов. Также документацией предусмотрено завершение монтажа парапетных отливов, выполнение ограждения на лестнице, проведение ревизии системы ливневой канализации и др.

Все работы должны быть выполнены не позднее 22 мая 2026 года. Начальная цена аукциона — 3,1 млн рублей.

Напомним, в мае 2023 года комиссией по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска рассматривался амбициозный проект реконструкции объекта в крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовой ареной, но он не был реализован. В рамках реконструкции планировалось создать комплекс площадью 12,8 тысяч кв. метров. Он должен был включать в себя крытую хоккейную коробку (4188 кв. м), зал крытого бассейна (2158 кв.м), зал для игры в мини-футбол (2193 кв.м), а также помещения спортивной борьбы (759 кв. м).

Ранее редакция сообщала, что новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Главный символ долгостроев актуальности не потерял: какие проекты в Новосибирской области не удалось завершить в 2025 году

Автор: Мария Гарифуллина

2025 год должен был стать годом завершения ряда больших и сложных строек в Новосибирской области. Но не все планы были реализованы. Infopro54 рассказывает, что региону нужно будет доделывать и достраивать в следующем году.

В текущем году планировали завершить историю строительства гостиницы «Турист» на площади Маркса. Но не завершилась — сроки в очередной раз сдвинули. История этой гостиницы началась в 1968 году с амбициозного проекта 20-этажного здания с кинотеатром. Однако уже в конце 1970-х — середине 1980-х годов стройка была заморожена из-за прекращения финансирования и других причин, и на долгие десятилетия недостроенный каркас превратился в самый известный долгострой города.

Читать полностью

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко (на фото).

— На данный момент мы наблюдаем небольшой перекос в части количества договоров, заключенных по инициативе правообладателя. Но я думаю, что это логично. Застройщики в определенный период времени обзавелись земельным банком, — констатировал чиновник.

Читать полностью

Объем госзакупок в Новосибирской области превысил 200 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирской области в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ проведено около 110 тысяч тендеров, сумма уже заключенных договоров составила 201 млрд рублей (на 24 декабря 2025 года). По итогам года цифра может достичь 210-215 млрд рублей. В прошлом году заказчики провели 115 тысяч процедур и заключили договоры на 204 млрд рублей. Об этом сообщают эксперты электронной площадки РТС-тендер (входит в российскую платформу b2b и b2g торговли B2B-РТС), которые изучили открытые данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)

По предварительным данным, в рамках 44-ФЗ в 2025 году в Новосибирской области проведено более 92 тысяч процедур, по итогам которых заключено 80 тысяч контрактов на общую сумму 154 млрд рублей. По итогам года объем закупок может достичь 160 млрд рублей. При этом уже сэкономлено при заключении контрактов почти 12 млрд рублей. В 2024 году было заключено 89 тысяч контрактов на 157 млрд рублей, размер экономии составил около 10,7 млрд рублей.

Читать полностью

Новосибирск получит право ужесточать условия ночной продажи алкоголя

Автор: Оксана Мочалова

Депутаты Государственной Думы Олег Михайлов и Михаил Матвеев внесли законодательную инициативу, которая может существенно изменить подход к регулированию ночной жизни в городах, включая Новосибирск. Законопроект предполагает поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Его ключевая цель — расширить полномочия субъектов Российской Федерации в сфере ограничения розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания.

В настоящее время, согласно статье 16 указанного закона, регионы имеют право вводить запрет на розничную продажу алкоголя в точках общепита только в случае их расположения в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. Новая норма предлагает снять ограничение.

Читать полностью

Новую игорную зону предложили создать в Республике Алтай

Автор: Оксана Мочалова

Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий создание специальной игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ уже опубликован в электронной базе законодательной деятельности. Инициатива, разработана Минфином по поручению президента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что появление игорной зоны поможет увеличить турпоток и будет способствовать комплексному развитию субъекта, созданию новых рабочих мест и обеспечению дополнительных налоговых поступлений.

Читать полностью

«Затягиваем пояса»: за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирске выданы 172 разрешения на строительство 918 тысяч кв. м недвижимости. Из них 67 — на жилые дома. По общему количеству разрешений в уходящем году наблюдается довольно существенное сокращение. Для сравнения, в 2019–2024 годах выдачи этих документов колебались от 219 до 253. Общая площадь заявленных объектов варьировалась от 753 тысяч до 1,26 млн кв. м. Однако разброс по разрешениям на жилые дома — от 46 до 74. Об этом на заседании регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

— 67 разрешений, выданных в этом году, — меньше, чем пиковые показатели 2021–2022 годов. Но в разрезе десяти лет уровень остается примерно стабильным, — констатировал Улитко.

Читать полностью
Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

