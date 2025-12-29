Поиск здесь...
Автопродление прав в России заканчивается в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Водителям Новосибирска посоветовали проверить срок действия документов

С 1 января 2026 года в России прекращается автоматическое продление водительских удостоверений. Госавтоинспекция Новосибирской области призывает водителей ознакомиться с основными правилами замены документов.

Если водительские права истекают 1 января 2026 года и позже, их не продлят автоматически. Если срок действия заканчивается до 31 декабря 2025 года, права автоматически продлят на три года. Например, права, срок действия которых истекает 31 декабря 2025 года, будут действительны до 30 декабря 2028 года.

Замена прав происходит в разные даты, в зависимости от окончания срока действия каждого документа. Это позволяет равномерно распределять нагрузку на ГАИ.

Инспекторы Госавтоинспекции советуют водителям проверить срок действия своих прав и вовремя обновить их, чтобы избежать проблем с просроченным документом в новом году.

Ранее редакция сообщала о том, что новые законы декабря повлияют на повседневную жизнь новосибирцев.

Источник фото:Freepik / Автор — standret

Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирск

Теги : права закон автомобиль

В Новосибирской области мало своих огурцов и томатов

Рост цен на автозапчасти ускорился в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что в Новосибирской области цены на автозапчасти растут быстрее, чем в соседних областях.

Это видно по динамике регионального коэффициента (РК), который влияет на стоимость запчастей в регионе.

Читать полностью

Рынок подержанных кроссоверов в Новосибирске просел на  20 %

Автор: Артем Рязанов

За год средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом в Новосибирской области снизилась на 21,5% и составила 1 499 000 рублей. Среди популярных моделей особенно сильно подешевели:

Китайские кроссоверы и внедорожники стали доступнее на 4,8%. Сейчас их средняя цена составляет 2 миллиона рублей, отмечают эксперты Авито Авто. Наиболее заметное снижение стоимости произошло у следующих моделей:

Читать полностью

Девять новых платных парковок откроются в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

С 26 декабря в Новосибирске появятся девять новых платных парковочных пространств. Об этом на совещании мэра рассказал глава дорожно-благоустроительного департамента городской администрации Александр Стефанов.

— Это улица Мичурина в районе Центрального рынка. Улица Спартака — это городская детская клиническая больница. Большевистская — Сквер юности, там будет 67 парковочных мест, это в районе набережной. Кирова — супермаркет «Бахетле». Фрунзе — ЖК «Созвездие». Добролюбова — это гостиница «Ривер Парк», это 112 парковочных мест. И на Немировича-Данченко, у ледовой арены, — отметил Стефанов.

Читать полностью

Новосибирским владельцам китайских автомобилей упростят поиск запчастей

Автор: Юлия Данилова

В Госдуме разрабатывают норматив для «цифрового паспорта» деталей машин, поставляемых из-за рубежа, и прежде всего, из Китая. Для них планируют создать единую базу данных запчастей.

Как пояснили законодатели, у автовладельцев и сервисов постоянно возникают сложности с ремонтом автомобилей китайских производителей. Из-за постоянного обновления модельного ряда к ним часто не подходят ни оригинальные детали, ни их аналоги. Даже заказанные по VIN-коду, уточнили участники рынка «Известиям».

Читать полностью

Спрос на автокредиты в Новосибирской области резко снизился в ноябре

Автор: Артем Рязанов

Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги автокредитования за ноябрь 2025 года. В Новосибирской области было выдано 1 453 автокредита, что на 23% меньше, чем в октябре (1 880 автокредитов). Общая сумма предоставленных займов составила 2,28 миллиарда рублей, что на 24% меньше октябрьского показателя (3 миллиарда рублей). Средний чек автокредита в ноябре в регионе снизился на 2% и составил 1,57 миллиона рублей по сравнению с 1,60 миллиона рублей в октябре. Средний срок кредитования остался на уровне 72 месяцев.

При этом в октябре-ноябре на складах официальных дилеров в России уменьшились запасы автомобилей, скидки на новые машины  снизились с 21% до 17%. Скидка за оформление кредита уменьшилась с 11% до 9%, за трейд-ин — с 7% до 5%. То есть итоговая цена автомобиля для покупателя выросла.

Читать полностью

В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни шести человек, в том числе двоих детей. Авария случилась вечером 19 декабря 2025 года на Советском шоссе.

По предварительным данным ГУ МВД по Новосибирской области, столкнулись два автомобиля: Toyota Ipsum и Mercedes-Benz Gelandewagen. Toyota в момент столкновения, согласно информации силовиков, совершала поворот налево по разрешающей сигналу светофора в сторону поселка Элитный. В результате удара все находившиеся в японском минивэне, четыре взрослых и двое детей, погибли на месте.

Читать полностью
