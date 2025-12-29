Автопродление прав в России заканчивается в 2026 году

С 1 января 2026 года в России прекращается автоматическое продление водительских удостоверений. Госавтоинспекция Новосибирской области призывает водителей ознакомиться с основными правилами замены документов.

Если водительские права истекают 1 января 2026 года и позже, их не продлят автоматически. Если срок действия заканчивается до 31 декабря 2025 года, права автоматически продлят на три года. Например, права, срок действия которых истекает 31 декабря 2025 года, будут действительны до 30 декабря 2028 года.

Замена прав происходит в разные даты, в зависимости от окончания срока действия каждого документа. Это позволяет равномерно распределять нагрузку на ГАИ.

Инспекторы Госавтоинспекции советуют водителям проверить срок действия своих прав и вовремя обновить их, чтобы избежать проблем с просроченным документом в новом году.

