Стоимость билетов из Новосибирска в Китай за месяц безвиза выросла в два раза

​​​​​​​В первый месяц безвизового режима спрос на перелёты в Китай в целом по России увеличился на 60% по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики сервиса путешествий Туту. Больше всего выросло количество поездок из Владивостока и Новосибирска: в три раза.

При этом в общем объеме купленных за минувший месяц билетов в Китай на Новосибирск приходится всего 5%, на Владивосток — 10%. Для сравнения, более 53% купили москвичи.

Средняя цена билета по России выросла на 17% — до 75,4 тысяч рублей. Из Новосибирска билеты до Гуанчжоу сегодня можно купить от 39 тысяч рублей, до Урумчи — от 29 тысячи рублей, до Пекина — от 34 тысяч рублей. Напомним, в сентябре, на фоне новостей об отмене виз в Китай для Россиян авиакомпании начали снижать цены на перелеты из Новосибирска в китайские города. По данным поисковых систем, можно было найти билеты в одну сторону от 24000 рублей в Гуанчжоу, от 15662 рублей в Урумчи. Цены на прямые рейсы в Пекин начинались от 16894 рублей. То есть из Новосибирска до Китая стоимость перелета подскочила до двух раз.

К новым трендам аналитики сервиса также отнесли:

Рост в два раза бронирования отелей в материковом Китае;

Средняя стоимость ночи в таких отелях снизилась на 7% — до 8,1 тысячи рублей;

Среди соло-путешественников и пар спрос на жильё вырос в 2 раза.

Почти половина (47%) туристов, посетивших Китай в первый месяц безвизового режима, были миллениалами. 32% путешественников составили иксы, а 12% — зумеры.

— Интерес к перелётам в Китай среди зумеров увеличился на 84%. Такая динамика повлияла и на цены. Статистика Туту показывает, что выгоднее всего лететь в Китай в мае–августе, а также в ноябре и декабре. Например, минимальные цены на октябрьские рейсы начинаются от 50 тысяч рублей, а на ноябрь и декабрь можно найти перелёты за 35–40 тысяч рублей, — отметил Артём Кузьмин, заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту.

Самым популярном городом у россиян за прошедший месяц стал Пекин (31%). В пятёрку лидеров также вошли Шанхай (22%), Гуанчжоу (14%), Харбин (10%) и Шэньчжэнь (5%).

Ранее редакция сообщала о том, что на фоне отмены виз снизились цены на авиабилеты из Новосибирска в Китай.