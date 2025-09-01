График школьных каникул на 2025-2026 учебный год утвердили в Новосибирской области

В Новосибирске и области начинается новый учебный год. Школы отмечают День знаний праздничными линейками. При этом многие школьники уже мечтают о каникулах. График, утвержденный в регионе, предназначен для школ с четвертной системой обучения.

Осенние каникулы пройдут с 25 октября по 2 ноября. К ним добавляются выходные дни 3 и 4 ноября.

Зимние каникулы стартуют 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января следующего года.

Весной 2026 года дети смогут отдохнуть с 28 марта по 5 апреля.

Летние каникулы в школах региона рекомендовано начать 27 мая.

По традиции, ученики первых классов получат дополнительные каникулы в феврале. Они продлятся минимум неделю.

Напомним, что в Новосибирске за парты в этом году сядут 220 тысяч школьников, почти 20 тысяч из которых — первоклассники. В городе становится меньше детей младшего школьного возраста, при этом нагрузка на среднее и старшее звено увеличивается.

Ранее редакция сообщала о том, что какая погода на 1 сентября в Новосибирске. Днем ожидается +17…+19.