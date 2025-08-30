Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября в Новосибирске

Летние каникулы почти закончились. В следующий понедельник школы снова откроют свои двери для учеников. Новосибирские синоптики рассказали, какой будет погода в регионе в День знаний.

— Будут дождики с перерывами и пасмурно. Утром будет в переделах +12…+14 градусов, днем ожидается +17…+19, — рассказали Infopro54 в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Метеорологи объяснили, что на выходных в регион приходит более прохладный воздух, и температура постепенно начнет понижаться.

По прогнозу Яндекс Погоды, утром 1 сентября в Новосибирске будет +13 градусов, небо затянут тучи. Возможен небольшой дождь. В середине дня температура поднимется до +16, а небо прояснится. Вечером станет прохладнее, около +14 градусов, и дождь ослабнет. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-4 м/с.

Стоит напомнить, что 1 сентября за парты сядут более 220 тысяч школьников. Из них примерно 30 тысяч — выпускники девятых и одиннадцатых классов, ещё около 19,5 тысячи — первоклассники.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске запретили полеты беспилотников с 1 до 15 сентября. На эти дни приходятся 1 сентября и единый день голосования.