В Новосибирске выявили картель на торгах федерального учреждения

Новосибирское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» (филиал — Новосибирский район водных путей, гидросооружений и судоходства) и предпринимателя.

Отдел по борьбе с картелями выявил на торгах признаки сговор заказчика и участника торгов: подделка документов, приемка не соответствующего требованиям закупки товара, а также иные действия/бездействия.

— Дело возбуждено по результатам рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства, поступившего от одного из потенциальных участников закупки. Торги проводились в 2024 году. Договор исполнен. В настоящее врем дается оценка наличию сговора при проведении закупки, — сообщили корреспонденту Infopro54 в УФАС,

Ранее редакция сообщала о том, что антимонопольщики выявили сговор на трамвайном тендере в Новосибирске. Коммерческая структура стала «прокладкой» при освоении бюджетных средств.