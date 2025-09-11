Грузовик насмерть сбил троих дорожных рабочих под Новосибирском

В Коченевском районе Новосибирской области грузовик сбил троих рабочих, которые проводили ремонт дороги, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

— Ориентировочно в 13:30 водитель грузового автомобиля «Shacman», двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска по трассе Р254 «Иртыш», на 1412-м км. совершил наезд на троих работников дорожной службы, в результате чего все трое работников погибли на месте, — говорится в сообщении.

За рулем грузовика был 22-летний водитель.

Исполняющий обязанности прокурора Коченевского района прибыл на место для координации работы правоохранителей. Причина аварии выясняется, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Госавтоинспекции, в Новосибирской области за первую половину 2025 года произошло 1410 аварий, в которых погибло 117 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске в ДТП пострадали семь человек, одна женщина скончалась. Смертельная авария произошла утром 31 августа.