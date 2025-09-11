Лидерами роста цен в Новосибирске в августе стали огурцы и рыба

На сегменте продовольственных товаров в Новосибирской области в августе наблюдалось небольшое падение цен. Индекс снизился на 0.4% по сравнению с июлем.

Судя по данным Новосибирскстата, наибольший вклад в эту динамику внесло сезонное удешевление овощей: свеклы (-37%), моркови (-35%), лука (-32%), капусты (-32%), картофеля (-30%) и помидор (-19%).

В лидерах роста цен в августе оказались огурцы, которые подорожали на 17%. На втором месте живая и охлажденная рыба (+10,5%), а также прочие рыбные субпродукты.

— В продаже появились местные овощи. Нам завозят их из хозяйств Новосибирской области, соседних регионов. Из-за сокращения логистики и увеличения предложения цены на борщевой набор в августе традиционно снизились. Практика прошлых лет показывает, что сентябрь-октябрь они будут примерно на этом уровне. Что касается огурцов, то в теплицах новосибирцев они уже отходят, поэтому цены начали расти. К концу сентября будем наблюдать рост стоимости и на помидоры, — сообщил редакции администратор магазина одной из федеральных сетей.

Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, в июле стоимость продуктов в регионе в основном падала, непродовольственные товары остались на уровне июня, а инфляцию «двигало» повышение цен на услуги ЖКХ.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость доллара в банках Новосибирска начала расти. Эксперты ждут, что курс валюты США вернется к уровням начала 2025 года.