Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

13 июля на заседании правительства региона заместитель губернатора Олег Клемешов рассказал о текущем состоянии обеспечения области топливом.

— Ситуация остаётся напряжённой. Мы заправляем экстренные службы по принятым ранее решениям с 12:00 до 15:00 в дневное время и с 03:00 до 05:00 — в ночное время. Соответственно, шесть и десять заправок, — пояснил он.

Утреннюю заправку пассажирского транспорта продлили до 06:00 для удобства водителей.

Глава региона Андрей Травников отметил, что в минувшие выходные некоторые заправки, где не было бензина, продавали дизельное топливо.

— Я считаю, что опыт абсолютно правильный, надо его систематизировать и расширить для того, чтобы вывести грузовики из очередей, — добавил губернатор.

По словам главы региона, это позволит разгрузить трафик на тех АЗС, которые продают бензин. Сейчас в очереди одновременно стоят легковые автомобили, а также большегрузы, автобусы, грузовые газели и т.д., что создает пробки на трассах и дорогах города, а также создает сложности при попытках разъехаться на самих заправках. Не ко всем АЗС есть возможность организовать непересекающиеся очереди.

Олег Клемешов подтвердил, что вопрос сейчас активно обсуждается. По его словам, компания «Газпромнефть» располагает тремя подобными заправками на трассах, где установлены отдельные колонки, и там реализация проекта вполне осуществима.

При этом он отметил определённые сложности с внедрением проекта на городских заправках, особенно на безоператорных станциях. По его словам, основная проблема заключается в том, что на таких заправках большегрузам затруднительно совершать манёвры разворота, поскольку данные объекты преимущественно рассчитаны на обслуживание легковых автомобилей.

Опрошенные Infopro54 участники рынка отмечают, что все будет зависеть от цен, которые будут выставляться на дизтопливо. К примеру, сегодня на заправках «Газпромнефти» дизтопливо продается по 84 рубля. На независимых АЗС, особенно расположенных вдоль трасс, цена доходит до 140 рублей за литр.

Собеседники редакции также сомневаются, что независимые АЗС согласятся сократить ассортимент, а значит и доходы.

— Сейчас такое решение может принять только «Газпромнефть», распределив потоки по своим заправкам, — заявили собеседники редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что на карте 2ГИС начали отображаться АЗС, где может быть топливо.