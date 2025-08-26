Жителям Новосибирска рассказали, как сэкономить при подготовке ребенка к школе

Начало нового учебного года принесет дополнительные расходы родителям школьников. В 2025 году сборы первоклассника в школу могут обойтись новосибирцам в круглую сумму. В среднем родители тратят около 16,5 тысяч рублей, но эта цифра может вырасти до 25 тысяч, а с учетом покупки техники и организации рабочего места для ребенка — до 100 тысяч рублей.

Рассказываем какую государственную поддержку могут получить жители Новосибирской области.

Многодетные семьи могут рассчитывать на целевую материальную помощь при зачислении детей в образовательные учреждения. Размер выплаты зависит от уровня образования: при поступлении в первый класс — 5 500 рублей, а для абитуриентов вузов (до 23 лет) — 11 000 рублей. Чтобы получить помощь, законным представителям нужно обратиться в МФЦ в текущем году.

Как рассказывает Atas.info, с 2020 года ученики 1–4 классов получают бесплатное горячее питание в школах без дополнительных заявлений. Эта программа финансируется из федерального бюджета. Родителям следует помнить, что отказ в питании или требование доплат — это нарушение.

Дети от 5 до 17 лет могут бесплатно посещать кружки и секции через систему персонифицированного дополнительного образования (ПФДО). Сертификат можно оформить через региональные порталы госуслуг или навигаторы допобразования. Он действует как в государственных, так и в частных организациях, включённых в реестр. Перед оформлением сертификата важно убедиться, что выбранная секция участвует в программе.

На федеральном уровне бесплатный проезд в общественном транспорте доступен только для детей-инвалидов и многодетных семей. Для этого нужно оформить транспортную карту через соцзащиту или МФЦ. В Новосибирской области бесплатный проезд предусмотрен для отдельных категорий граждан по Социальной карте.

Школы должны бесплатно предоставлять ученикам все учебники и рабочие тетради, которые входят в программу, утверждённую Министерством просвещения. Родители не обязаны покупать их самостоятельно. Сборы на охрану, ремонт или другие нужды, не предусмотренные законом, также незаконны. Если родители сталкиваются с нарушениями, они могут обратиться в прокуратуру или департамент образования.

Ранее редакция сообщала о том, что стилист Сорокина из Новосибирска раскритиковала новую школьную форму по ГОСТу. Она считает новый дизайн демонстративным откатом в прошлое.