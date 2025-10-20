Губернатор потребовал соблюдения сроков устранения разрытий в Новосибирске

Гендиректор «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев отчитался о завершении запланированных работ на теплотрассах в период 2025-2026 годов и о восстановлении дорожного покрытия в местах, где проводились земляные работы в Новосибирске.

Травников напомнил о своем предложении, озвученном ранее, касательно корректировки подходов к выполнению плановых работ в межсезонье, учитывая значительный объем работ и дефицит кадров и подрядчиков: приступать к раскопкам и ремонту только при наличии укомплектованных бригад.

Перязев признал, что данная установка выполнена не в полной мере: ограничения движения сохраняются на улицах Мичурина, Коммунистическая, Ватутина (две теплотрассы) и Лежена. Он заверил, что технологические работы на этих объектах будут завершены на текущей неделе, а также будет выполнено временное благоустройство.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости указывать в заявках на земляные работы четыре даты: начало, окончание, временное восстановление поверхности и полное восстановление проезжей части. Соблюдение этих сроков контролируется мэрией.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что не все подрядчики соблюдают заявленные сроки, и мэрия изучает судебную практику ужесточения штрафных санкций.

Губернатор потребовал усиления дисциплины и наведения порядка в этой сфере.

Отопительный сезон в Новосибирске и Куйбышеве, в зоне ответственности СГК, стартовал 17 сентября. Подключение к теплосетям социальных объектов и жилого фонда выполнено на 100%, промышленных и общественных – на 88%. При запуске отопления было выявлено на 17% меньше дефектов, чем годом ранее. Обследовано 948 многоквартирных домов, всего устранено 3846 дефектов. Гидравлическим испытаниям подверглось 2456 км сетей, внутритрубной диагностике – 32 км. Заменено 34 км теплотрасс, в том числе 2,5 км по результатам диагностики.

НТСК планирует заменить 58 км сетей, включая 20 км с полной заменой конструкций. На данный момент выполнено 57 км, завершение работ ожидается на текущей неделе. Ограничений по гидравлическому режиму нет. Из 2315 объектов благоустройства, общей площадью 400 тыс. кв. м, остаются работы после комплексной замены теплотрасс. За последние четыре года заменено 232 км теплосетей.